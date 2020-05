Violento sujeto entró por el ventiluz, le colocó un cuchillo en el cuello a su ex y la amenazó de muerte

17/05/2020 - 01:23 Policiales

Cansada de las amenazas y de vivir con el miedo constante de ser asesinada o agredida por su ex pareja, una joven mujer -del barrio 25 de Mayo de La Banda- se presentó en la Comisaría Nº 2 del Menor y la Mujer, y pidió ayuda.

La joven relató ante los efectivos dos brutales episodios que se registraron desde que se separó de su ex pareja -hace dos semanas aproximadamente- quien le manifestó: “Si no sos mía no vas a ser de nadie”.

Consternada por las situaciones que le tocó vivir, la joven expresó que el día viernes -durante la madrugada- se encontraba en su casa con su hijo, un niño de 4 años que tiene con su anterior pareja, cuando escuchó extraños ruidos en el baño.

Se levantó de la cama para ver qué sucedía y encontró al sujeto en la puerta del baño -había destruido el ventiluz para ingresar- y tras gritarle la tomó de los brazos y le colocó un cuchillo en el cuello.

Según manifestó la víctima, su ex -mientras la tenía reducida- comenzó a gritarle que le dijera con quién estaba en la casa. Ella por temor a que la agrediera le contestó que estaba junto a su hijo y que él podía revisar toda la casa si quería.

Inmediatamente el sujeto trasladó por la fuerza a la joven por todas las habitaciones del domicilio y tras revisar todo, le quitó el cuchillo del cuello y le pidió perdón, excusándose que “no sabía qué le pasaba”.

Allí fue cuando, la víctima le pidió que se retire y el violento -olvidando su falso arrepentimiento- la tomó del cabello y la golpeó. Ella logró quitarle el arma y más tarde lo expulsó de la casa.

El segundo y último episodio se registró durante la madrugada de ayer, cuando la víctima -por temor le pidió a su prima que la acompañara a pasar la noche- se disponía a descansar, cuando recibió un llamado de su ex.

El sujeto nuevamente le exigía que le dijera con quién estaba en la casa. El irracional vociferaba que si no le decía la verdad, iba a entrar otra vez a la casa y la iba a matar, ya que ella “no puede estar con nadie más”.

Inmediatamente, la fiscal de turno -Dra. María del Pilar Gallo- ordenó que la policía busque al sujeto hasta ponerlo tras las rejas, mientras tanto que realicen un recorrido por la casa de la víctima para protegerla y se le otorguen todas las aplicaciones para pedir ayuda.