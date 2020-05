Hijo de París: “Que pague por los abusos y por las estafas que les hizo sufrir a mucha gente”

17/05/2020 - 01:43 Policiales

Además de haber sido denunciado por al menos seis mujeres, Diego París fue acusado penalmente por su propio hijo.

El joven que lleva su mismo nombre y apellido dialogó con EL LIBERAL . Lejos de defender a su padre, aseguró que se “identifica” con las víctimas, que junto a su pareja decidieron creerles y brindarles su apoyo en este proceso.

“Lo que espero es que le caiga todo el peso de la Justicia, que pague lo que tenga que pagar, tanto por los abusos y, si cabe, por algún tipo de estafa, porque además de los abusos que es lo más terrible, estafó a mucha gente con su supuesta enfermedad de cáncer”, remarcó Diego París (h).

“Nos hizo pasar momentos muy duros. Nos manipuló de la misma forma que a sus víctimas”, afirmó.

El joven se presentó ante la fiscal del caso, Dra. Jésica Lucas, y lo habría acusado por “daños psicológicos”, apenas una semana después de que se conociera la denuncia pública de la adolescente, a mediados de abril.

“Yo lo denuncié por situaciones que viví en mi infancia. Tuve conocimiento de algunos casos que él me los ‘dibujaba’, tenía apenas 10 años y le creía”, recordó.

“Hoy me siento comprometido, por el daño que me hizo a mí y desde la empatía con las víctimas; con mi novia y mis abuelos somos víctimas de su manipulación, entonces me siento identificado”, remarcó.

Habrían hallado fotos de menores dormidas y desnudas

Los peritos informáticos ya habrían terminado de analizar los CD, computadoras, tarjetas de memorias, pendrives y celulares que fueron secuestrados en la casa de Diego París el domingo 26 de abril cuando fue detenido. Los resultados lo comprometerían.

Pese al cerrado hermetismo impuesto en torno de la investigación, fuentes ligadas a la causa deslizaron que se habrían hallado fotografías de adolescentes, completamente desnudas y aparentemente dormidas. Las mismas fuentes apuntaron que eran fotografías que habrían sido tomadas en una casa, posiblemente la del imputado. Habrían sido borradas, pero pudieron ser recuperadas por expertos.

La Justicia deberá profundizar las averiguaciones para tratar de identificar a las jóvenes que aparecen en las fotografías y establecer si son menores y si fueron tomadas sin su consentimiento. Sumado a ello, también se remitirían a la Fiscalía las conclusiones de las pericias psicológicas. Las fuentes consultadas calificaron los resultados de “lapidarios”.

En los próximos días debería llevarse a cabo la audiencia de pedido de prórroga de detención, ya que se cumplieron los primeros 15 días. Allí, la fiscal del caso revelaría las evidencias con las que cuenta contra París, imputado hasta el momento por 4 abusos sexuales, pero denunciado por varias mujeres más.