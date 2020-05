¿Quién ganó? Filman una verdadera persecución entre un correcaminos y un coyote

17/05/2020 - 12:18 Mundo Web

El dibujo animado que hizo reír a toda una generación no es nada más que un fiel retrato de la vida salvaje.

Un usuario de Twittergrabó un encuentro real de dos icónicos enemigos ficticios: el coyote y el correcaminos.

En las imágenes, que parecen sacadas de los famosos dibujos animados de Warner Bross, el coyote persigue al ave en un parque de Tuscon (Arizona, EE.UU.). "No puedo creerlo. Es un dibujo animado en directo", comenta el autor de la grabación. Como en la popular animación estadounidense, el veloz correcaminos logra finalmente dar esquinazo al carnívoro y refugiarse entre los árboles.

OMG coyote vs roadrunner is real and it’s happening right now y’all!!! #Tucson pic.twitter.com/a64qEbcCdv