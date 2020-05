La policía le respondió al nene que escribió una carta pidiendo autorización para ver a su abuelo

17/05/2020 - 16:20 Mundo Web

Al comienzo del pasado sábado trascendió una tierna carta de un pequeño de 8 años que le escribió una carta a la policía de su localidad para que lo autorice a ir a ver a su abuelo "Coco", que debido a la cuarentena preventiva y obligatoria, no ve desde hace más de 50 días. El jefe de la policía fue en horas de la tarde a llevarle la respuesta a la puerta de su hogar.

El hecho ocurrió en Victoria, una localidad de La Pampa, donde el pequeño Jonás pidió a su madre que llevara su pedido a la comisaría y si bien no recibió la autorización que deseaba, las autoridades tomaron el compromiso de darle una contestación en las siguientes horas y así lo hicieron.

En horas de la tarde de este sábado, el subcomisario Edgardo Díaz Correa se acercó personalmente hasta la casa del niño en un patrullero junto a dos motocicletas de la fuerza. El policía le entregó una carta con la deseada respuesta y un regalo.

Si bien en el comienzo de la respuesta, la autoridad policial explicaba que él no podía autorizarlo a viajar, porque quedarnos en casa era la mejor manera de cuidarnos y cuidar a nuestra familia y amigos, finalmente fue autorizado por el gobernador mediante un decreto. Jonás podrá viajar 10 kilómetros a Telén para visitar a su abuelo, de 10 a 18.

"Señor policía me llamo Jonás y quería pedir permiso para ir a Telén a visitar a mi abuelito a quien no veo desde hace más de 50 días, y lo extraño demasiado. Hacemos video llamadas y hablamos por celular pero necesito abrazarlo, jugar a la pelota. Extraño sus abrazos. Por favor me deja ir? Yo prometo cuidarme y quedarme en su casa, Gracias", fueron las palabras de la carta del nene.