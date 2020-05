Rosie O’Donnell logró por fin un rol dramático

17/05/2020 - 20:46 Pura Vida

La actriz y comediante estadounidense Rosie O’Donnell, famosa por su carrera en el stand up y por el talk show que llevaba su nombre a fines de los ‘90, dijo que el papel que desempeña en el drama trágico de HBO “I Know This Much Is True” es el tipo de rol que quiso toda su vida.

“Nunca me habían ofrecido un rol dramático como éste”, confesó la ex presentadora de “The Rosie O’Donnell Show” -con el que ganó numerosos premios entre 1996 y 2002-, acerca de su rol como Lisa Sheffer, una trabajadora social y amiga de uno de los dos hermanos gemelos (Dominick Birdsey), que Mark Ruffalo (el ex Increíble Hulk) interpreta en la miniserie de HBO.

Dominick tiene a su hermano gemelo Thomas (ambos encarnados por Ruffalo), que sufre esquizofrenia y por el que siente profundo amor, responsabilidad y resentimiento.

Con los problemas de Thomas, Dominick debe entrar en contacto con el personaje de O’Donnell, una trabajadora social.

“Fue mi papel en la serie ‘Smilf’ (2017-2019) el que vio la esposa de Mark Ruffalo e hizo que me recomendara para esta serie. Es difícil cuando sos comediante, es difícil cuando siempre interpretás al compañero divertido del protagonista. Este es el tipo de rol que quise durante toda mi carrera y espero que vengan otros similares en el futuro”, dijo a Télam por videollamada.

Yagregó: “Cuando estaba en los 40 recuerdo pensar que cuando estuviera en los 60 quería tener esta clase de roles, y acá estoy con 58, con un rol hermoso, no cómico, dramático. Tuve suerte de estar en manos de Derek (Cianfrance) porque fue fenomenal, nos permitía improvisar y encontrar los momentos reales de autenticidad entre nosotros en la escena. Fue liberador, porque el primer día tenía mucho pánico y nunca había tenido tantas líneas fuertes antes. Normalmente entro, hago unas pocas frases, un remate y ya está”.