FÚNEBRES | 18 de mayo del 2020

17/05/2020 - 23:36 Funebres

Fallecimientos

- Mariana Luna

- Miguel Ángel Salinas (La Banda)

- Nilda Margarita Carrizo

- Adrián Alejandro Figueroa (Loreto)

- Carlos Rodolfo López (Loreto)

- Clarinda Petrona Jerez de Gómez (Frías)

- Justo Antonio Tula

- Juan César Farías

- Gregorio Muñoz (Clodomira)

- Inés Graciela Cuellar (La Banda)

- Ana María del Rosario Lezana

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Su esposa Ada Aranda, sus hijos Sandra, Miguel y Lorena Arias, sus nietos Edith, Alejandro, Luz y Mia, h. pol. Vanesa, su cuñada Pery y flia, y demás familiares, sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio La Piedad, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FARÍAS, JUAN CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/20|. Sus hijos: Silvana, Damián, Alejandro y Romina, su hijo pol.: Mario, sus nietos: Luana y Federico, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEZANA, ANA MARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Su sobrina Silvia Peralta Lezana, Álvaro Agustín y María Azar. Su amiga Gricelda Ribero participan su fallecimiento. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TULA, JUSTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Su esposa Marta Gerez, sus hijos Aldo, Walter, Hugo, Luis, Carlos, Mario, Jorge, Maria, Mariela, h. pol., nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio de Vuelta La Barranca, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Cristina Elias , sus hijos Mario y Sheila invitamos a orar por su resurrección al cumplirse un mes de su partida a la casa del Señor.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. "La muerte no es un punto final...morir no es otra cosa que volver a casa volver a Dios...". Madre Teresa, Señor concede un lugar junto a ti, donde no hay llanto ni dolor, sólo paz y felicidad. Su Madre Ester Serrano, sus hijos Silvia nancy y Daniel, su cuñada Mónica y sobrina Nahir elevan una oración por el eterno descanso de su alma al cumplirse un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRIZO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Su mamá Delicia Navarro, su hermano Rubén y señora, sus sobrinos Nelson y Verónica, sus sobrinos nietos, Mateo, Nazareno y Thomas, sobrino pol. Matías y demás familiares. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio La Misericordia. COB NORCEN S.R.L SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CUELLAR, INÉS GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Sus sobrinos Emiliano y Cristina, sus sobrinas pol. Yesica y Marina hna. pol Sandra, sobrinos, nietos Alina, Gael y Elián, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALINAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Su esposa Camila Olivares, sus hijos Alejandra, Mónica, Ángel, Sergio y Virginia, h pol. Enzo y Martin, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio La Misericordia. Cob. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FIGUEROA, ADRIÁN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/05/20|. Sus hijos Jasmin, Cucho y Guri, hermanos, Roberto, Roxana, Gabriela, Marcelo, Cesar, Carlos, Victor Hugo, Eduardo, Sonia, Nanci, Lito y Dora, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio DE LORETO, COB. HAMBURGO C.I.A DE SEGUROS S.A SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIGUEROA, ADRIÁN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/05/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Grupo Altruista Amicus participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ DE GÓMEZ, CLARINDA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Su hermano Juan Jerez, sus sobrinos Graciela, Juan Carlos y Silvina Jerez, sus sobrinos nietos Juan Esteban, Juan Manuel, María Gracia y Juan Gabriel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías.

JEREZ DE GÓMEZ, CLARINDA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Su primo Eliseo Soria, su esposa Gladys, sus sobrinos Sergio, Daniela y Ana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JEREZ DE GÓMEZ, CLARINDA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Dominga Peralta y flia, Claudia y Adriana y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. Frías.

JEREZ DE GÓMEZ, CLARINDA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Roberto Soria, Marqueza, Oscar y Antonella Cadamuro participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su flia, rogando cristiana resignación. Frías.

JEREZ DE GÓMEZ, CLARINDA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. La comisión directiva de la Biblioteca Popular Sarmiento, socias y empleadas, participan con profundo dolor el fallecimiento de su presidente. Acompañan con afecto a su flia. y ruegan oraciones a su memoria.

JEREZ DE GÓMEZ, CLARINDA PETRONA

LÓPEZ, CARLOS RODOLFO (Bala) (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/20|. Su esposa Erika, sus hijos, Danela, Loreta y Santino, hermanos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 hs en el cementerio CRISTO REY LORETO, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, CARLOS RODOLFO (Bala) (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/20|. Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos. Grupo Altruista Amicus participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, CARLOS RODOLFO (Bala) (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/20|. "Ánimo soy yo, no tengan miedo". Nuestra esperanza debe estar puesta en este gran animador que es ¡Jesús!. sus amigos Jota, Dorys, Julio y Jalil Jozami participan con profundo pesar el su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma. Loreto.

LÓPEZ, CARLOS RODOLFO (Bala) (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/20|. Bienaventurados los buenos de corazón porque de ellos será el Reino de los Cielos. Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos, participan del fallecimiento del hermano político de las docentes Yaqueline Medina y Violeta Contreras.

LÓPEZ, CARLOS RODOLFO (Bala) (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/20|. Tity Perez, su esposo Jorge Leiva y su hijita Colo lamentan profundamente esta irreparable pérdida y acompañan en tan doloroso momento a su tan querida familia Lopez Sequeira, rogamos al Altisimo pronta resignación.

MUÑOZ, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/20|. Sus hijos Daniel, Titi, Sandra, h. pol. Analía y Cristina, nietos Carolina, Pablo, Joaquín, Sofía, Aylén, Eliana, Gisel, Franco, Mateo, bisnietos, Patricio, Facundo Amanda, Octavio, Fausto participan el fallecimento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza. Clodomira.SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MUÑOZ, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/20|. Directivos y personal de Org. Antonio Gubaira Hnos. participan y acompañan con dolor su fallecimiento.