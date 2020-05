Hoy: Pablo Migueles, un crack dentro y fuera de la cancha

18/05/2020 - 00:49 Deportivo

1 ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva? (solo una)

Seguramente habré tenido algunas noches de buena producción pero la verdad es que no las he priorizado en la memoria. Sí recuerdo que a los 22 años, cuando jugaba en el Club Avellaneda Central de Tucumán, me pasó algo inesperado. Habíamos jugado y perdido un partido muy importante la noche anterior así que estábamos apesadumbrados y, para peor, se evaluaban (en ese entrenamiento) las estadísticas grupales e individuales de ese partido. Todos escuchamos con la cabeza gacha. Noté que el técnico me había salteado en el análisis y supuse que se había confundido. Pero antes de terminar dijo: “a Pablo lo he dejado para el final porque él jugó un partido aparte”. Leyó mis números y todos mis compañeros empezaron a aplaudir y a felicitarme. Fue entonces cuando entendí que no aplaudían sólo mi producción sino que me aplaudían a mí, al afecto con el que les correspondía a diario y al esfuerzo que yo ponía para estar en la cancha durante ese año 1990, pocos meses antes de dejar de jugar para siempre.

2 ¿A quién se enorgullece por haber defendido bien alguna vez?

En un torneo argentino de juveniles pedí la marca de Juan Espil, que estaba imparable y de ahí en más casi no metió puntos, pero no me enorgullezco demasiado, en parte porque Juan aún no era el jugador que sería más adelante y en parte porque al marcarlo en posición externa quedó descubierta buena parte de la zona pintada de Santiago. Buenos Aires puso tres altos bajo el cesto y nos terminó ganando el partido por ajustada diferencia.

3 ¿Lloró alguna vez de tristeza en una cancha de básquet?

Lloré de tristeza cuando perdimos la final del campeonato argentino de Cadetes, que se jugó en Santiago en 1985.

4 ¿Lloró alguna vez de alegría en una cancha de básquet?

De alegría, no sé. No recuerdo. En realidad no suelo llorar de alegría. Expreso la alegría de otras formas.

5 ¿Cuál es su tema musical predilecto?

La música, mientras sea buena, me gusta de todos los géneros y todos los idiomas pero tengo cierta resistencia a la música demasiado comercial o comercializada. Me gusta encontrar buenos músicos y cantantes del mundo que se escuchan poco en la Argentina y soy igualmente feliz escuchando a nuestros maestros folcloristas santiagueños en el Patio del Indio o escuchando a mi amigo Sandro con su banda de rock.

6 ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera deportiva?

El mejor árbitro, sin dudas, Eduardo Alagastino. Una garantía de árbitro correcto en cualquier cancha del país. No he visto mayor capacidad para anticipar la jugada ni mejores reflejos para cobrar la infracción. Se adelantaba a lo que iba a pasar y trataba de colaborar con la continuidad el juego hablando antes de que los jugadores cometan faltas. Además, con sus gestos ampulosos y elásticos, aportaba al espectáculo.

7 ¿Recuerda haberse exasperado alguna vez con un árbitro?

No recuerdo haberme exasperado con algún árbitro.

8. ¿Del 1 al 10, cuánto conoce del reglamento del juego?

Cuando jugaba, conocía el reglamento a la perfección. Ahora ha cambiado tanto que ya no me atrevo a decir eso. Supongo que hoy, del 1 al 10, un 8.

9 ¿Participó alguna vez en una gresca dentro del rectángulo de juego? (dar detalles)

Todo el que jugó en Tucumán estuvo alguna vez en una pelea dentro de la cancha. El problema no son las peleas entre jugadores (en general se terminan rápido porque nadie quiere ser expulsado de por vida) sino aquellas en las que intervienen las hinchadas porque el conflicto se generaliza y desmadra. Para esos casos hay tres previsiones claves: 1) tener ubicadas las posibles salidas de emergencia (el bar, las tapias, etc); 2) permanecer juntos y unidos en medio de la gresca; 3) volver a buscar al compañero que no ha podido escapar (esta última es una regla básica de solidaridad; si la quiebras, nadie te salva en la próxima). Así que varias veces tuve que estar ahí poniendo el cuerpo, pero no recuerdo haber dado golpes directos o que me hayan dado alguno en el marco de una trifulca.

10 ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

El estadio más difícil fue aquel de mis 18 años (cuyo nombre no voy a recordar porque no se lo merece) en el que quemaron un muñeco con la camiseta de mi equipo, tiraron piedras y hasta nos lanzaron un frisbee de lata sacado a fuerza de abrelatas del tarro de dulce de batata de 5 kilos. Esas cosas sí que no ennoblecen al deporte. Desde entonces las demás canchas, aunque estén repletas de amenazantes adversarios, me parecen un paraíso.

11 ¿Cuál es el estadio más lindo del país?

Me gustaban los estadios de Bahía Blanca y de Santiago. Las hinchadas también. Son ciudades que tienen mucha afición genuina de básquet, tienen estadios con buena capacidad y se suele jugar a cancha llena.

12 ¿Cuál fue el entrenador del que aprendió más?

De José María Cavallero, claro. Nadie me enseñó tanto como él. Fue un rara avis en Santiago. Un técnico de otra categoría que no fue lo suficientemente apreciado. Sólo comparable con León Najnudel o Flor Meléndez, con quienes tuve el gusto de entrenar en algunas oportunidades. Pero Cavallero estaba con nuestros seleccionados santiagueños todos los días y eso era una ventaja increíble. Algunos no supieron dimensionarlo y se lo perdieron.

13 ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego? (dar detalles)

¿Salir a bailar la noche antes de un partido? No creo. Siempre fui muy ordenado y me retiré muy joven.

14 ¿Cuáles fueron los tres mejores compañeros que tuvo en su carrera deportiva? (faceta deportiva)

Tuve varios excelentes compañeros en todos los clubes y seleccionados por los que pasé. Imposible nombrar a todos. Sólo quiero mencionar a uno de los primeros tiempos: Santi Medina de Santiago BBC, que me pasaba a buscar por casa para ir al club cuando yo empezaba a jugar. Su padre, el Ing. Mario Medina fue el dirigente de básquet más destacado que tuvo la provincia en aquellos tiempos.

15 ¿Cuáles fueron los cinco mejores amigos que le dio el básquet?

El básquet me dio grandes amigos de todas las edades que hoy están desparramados por distintas latitudes. Párrafo aparte merecen los de mi camada de seleccionados santiagueños de divisiones inferiores porque nos divertimos mucho conformando un equipo de grandes jugadores que supieron ocupar, sin egoísmo, su lugar en el grupo. Eso no pasa seguido. El deporte no es ajeno a la esta sociedad donde la competencia es casi siempre a todo o nada y se prioriza el éxito personal y económico. Esos y otros buenos amigos del básquet me recordaron siempre que la búsqueda del éxito deportivo no debe ir en desmedro de las cosas verdaderamente importantes.

16 ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

Las mujeres más lindas están por todos lados, sólo hay que saber mirarlas. Las más lindas para mí son las que me esperan en casa cuando vuelvo de trabajar y, por ahora, están en Santiago.

17 ¿Cuál es la mejor hora para el amor?

Todas las horas son buenas para el amor. Lo importante es encontrarlo.

18 ¿Cuál es su segundo deporte?

De chico me gustaba jugar fútbol, vóley y tenis de mesa con mis amigos, pero mi primer trofeo y mis primeras medallas me los gané haciendo yudo, antes de los 10 años de edad.

19 ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

Joel Thompson.

20 ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

Siempre voto a quien entiendo con más capacidad para comprender y gestionar las necesidades de la gente. Es como elegir capitán. Un buen capitán no es el que mejor se acomoda a mis intereses sino el que mejor interpreta y gestiona las necesidades del grupo.

21 ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo?

Tengo tres hijas que me alegran la vida. A los 20 años ya tenía clara la idea de que mi primera vocación era ser padre.