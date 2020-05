Investigadora santiagueña narró cómo es vivir en París, “una de las ciudades más peligrosas del mundo”

18/05/2020 - 11:27 Santiago

Cuando se convirtió en pandemia, el coronavirus causó uno de sus mayores impactos en Europa. Francia fue uno de los países más afectados y uno de los primeros en decretar una cuarentena, para frenar el ritmo de contagios de un virus que hacía estragos en la población y en el sistema sanitario.

Esta catástrofe encontró en París a una profesional santiagueña, Susana Herrera, desarrollando una investigación en la universidad París 8. Sola, con los miedos lógicos al ver cómo todos los días se multiplicaban los casos y las muertes por este virus, Susana atravesó los días más complicados porque vive en el sector de la capital francesa más afectada por el Covid-19.

Susana Herrera es Dra. en Ciencias Informáticas, profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Unse. Actualmente en año sabático, realiza en Francia una investigación para la Unse sobre el desarrollo de una app para enseñar a hablar a niños hipoacúsicos con implante coclear. La profesional contó a EL LIBERAL cómo le tocó sobrellevar los peores días de la pandemia, como por ejemplo cuando se enteró que se produjo el fallecimiento de la bibliotecaria de la universidad y también de exdocentes de esa alta casa de estudios. También narró cuando ella misma aún sintió que estaba enferma con síntomas -leves-, pero que ya está recuperada.

Susana comenzó su investigación el año pasado y durante el verano volvió a Santiago del Estero y retornó el 24 de febrero a París.

Recordó que “en marzo iba todos los días a la Universidad París 8, donde hacía trabajos de investigación en el Laboratorio de Cognición Humana y Artificial. Veíamos lo que pasaba en Italia, pero el gobierno francés nos decía que el Covid-19 era como una gripe y que en Francia nunca pasaría lo de Italia, que hagamos vida normal, pero sin besarnos ni darnos la mano”.

Dijo que en marzo “hacía aún mucho frío” y que ella “tenía mucho miedo porque iba en subte a la universidad que está en Saint Denis, la zona que resultó ser la más afectada de toda Francia, en el gran París. Usaba la línea 13, la más concurrida de París”. Además, contó que “en la universidad compartíamos espacios físicos y la biblioteca, el restaurante, también estaban siempre con mucha gente. Yo tenía mucho miedo porque a mediados de marzo si uno se enfermaba, ya no hacían los test porque no había para todos. Teníamos que controlarnos en la casa así que me compré termómetro y paracetamol”.

El peor momento

“De pronto, el jueves 12 de marzo, el presidente (Emmanuel) Macron anunció que el virus circulaba en Francia y que desde el lunes 16 de marzo, se cerrarían todas las escuelas y las universidades. Antes, el sábado 14, anunciaron que desde la noche cerraban bares y restaurantes y espectáculos. Y finalmente el lunes 16 informaron que se entraba en cuarentena desde el martes 17. De la cual hemos salido el lunes pasado, el lunes 11 de mayo”, detalló.

Susana Herrera confesó que “toda esta época ha sido muy difícil para mí. Cuando el presidente decidió parar la economía, era tarde: hubo muchos enfermos, muchos muertos. Actualmente sigue muriendo mucha gente, el sábado murieron casi 100 personas, pero hubo días que morían más de 1.000”.

Miedo

Puntualizó que “el lugar donde está la Universidad París 8 es el departamento que más ha sufrido el Covid-19, el Dpto. Sienne-Saint-Denis. La universidad comunicó por email, el sábado 21 de marzo, que muchos habían sido testeados positivos, es decir que el virus había circulado en la universidad hasta el momento del cierre de actividades. Al mismo tiempo, no solo tenía miedo del virus, en mi caso particular, el cierre de fronteras me produjo mucha angustia”.

Susana contó que el momento de mayor angustia fue cuando estuvo enferma y con algunos síntomas que asoció con el coronavirus. “Entre el 12 y el 20 de marzo tuve resfrío, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de espalda, pero no tuve fiebre. Y solo podía llamar a la emergencia si tenía problemas para respirar. Aguanté y el 21 amanecí mejor cuando el día anterior creía que iba a empeorar. Por eso fue muy difícil”, describió.

La profesional egresada de la Unse dijo que “ahora hacen los test de serología para ver si lo tuviste al virus, pero son carísimos (unos 50 euros) y el gobierno francés no los recomienda porque no son seguros y porque aún no está comprobado que tienes inmunidad después de haber estado enfermo”.

Herrera dijo que un momento doloroso fue cuando supo que una bibliotecaria de mi universidad murió con Covid-19. “Además, desde el 15 de marzo la universidad empezó a comunicar muertes de profesores ya retirados. Cuando vieron que iban por el tercero dejaron de enviar ese tipo de mails”, narró.

También reveló que “Otra situación que me puso muy mal fue saber de la muerte de la mamá de un integrante del proyecto de investigación de Unse que dirijo, que es de Ecuador”. Acerca de esa situación, dijo que “un día al ver lo que ocurría en Ecuador, lo contacté para ver cómo estaba. Me dijo que estaba preocupado por su mamá que había tenido fiebre y que estaba con dificultades para respirar. Con nuestro grupo de Argentina empezamos a rezar por su mamá. Y al otro día falleció en su casa con Covid-19. Vivir todo eso en 2 meses fue muy duro. Pero estoy bien”, recalcó.

Susana confesó que le “costó mucho aceptar que si me pasaba algo aquí en París o si le pasaba algo a mi familia en Argentina o a mi hijo mayor que vive en Brasil íbamos a tener que vivir momentos duros todos separados. Hoy gracias a Dios, estamos todos bien”.

También manifestó que tenía preocupación por sus padres que son mayores de 80 años y en su otro hijo de 20 años que quedó viviendo solo en la provincia, en la ciudad Capital. Sobre sus temores, recalcó: “lo que más me ayudó a estar bien todo este tiempo, era saber que el gobierno argentino manejaba muy bien la pandemia”, al rescatar la decisión de declarar la cuarentena.

“Estar aquí en el centro de París sin poder salir, encerrada en un departamento muy pequeño (como es normal aquí en París), sabiendo que afuera moría mucha gente, era muy difícil. Pero saber que en la Argentina había parado todo a tiempo, priorizando la salud y la vida de la gente más vulnerable, eso me tranquilizaba. Saber que en Santiago del Estero se hacía cuarentena para afrontar un virus desconocido y que seguían las recomendaciones de la OMS, y que había tan pocos casos, eso me daba mucha tranquilidad”, manifestó y resaltó: “Me siento muy orgullosa de mi país y de mi provincia”.

Durante el diálogo con EL LIBERAL, Susana se tomó varias pausas: “A mí me cuesta mucho hablar de este tema, no puedo evitar las lágrimas cuando hablo. Sin duda marzo ha sido uno de los meses más difíciles de mi vida”, reconoció.

Manejo de la crisis

Por otra parte, consultada sobre cómo se ve en Francia el manejo de la pandemia por parte de los gobiernos del continente americano, manifestó que “hay diarios que desde aquí han notado la diferencia de estrategias en América Latina, comparando la gestión de Argentina con la de Brasil”. Aún así, a veces aquí me preguntan ‘¿Argentina está bien porque el virus no tolera el calor, no?’ Y les respondo que no: ‘¡No ven que Brasil y Ecuador tienen temperaturas similares y no controlaron el virus! Argentina está bien porque tomó medidas a tiempo y la gente las ha respetado”, reiteró.

Sobre la cuarentena, Herrera señaló que “a veces veo gente que lamentablemente se queja en Santiago porque no pueden salir, porque consideran que son medidas muy estrictas. Y aquí en París, por más que desde esta semana podamos salir, pocos salen, porque sabemos que el virus está afuera. Hoy París es una de las ciudades más peligrosas del mundo para vivir”.

“Leo todos los días EL LIBERAL desde Francia”

Susana siempre se mantuvo informada de lo que ocurría en Santiago del Estero y en el país, mientras espera el regreso a su provincia.

“No quiero dejar pasar la oportunidad para comentar que toda esta época, he leído siempre EL LIBERAL para estar al tanto de las noticias de mi provincia, en forma totalmente gratuita (algo que muchos diarios han dejado de ofrecer). Poder leer todos los días la situación del país y de la provincia, es otro de los elementos que me han permitido mantenerme en calma”, destacó.

Y remarcó: “Lo que más deseo, por supuesto, es abrazar a mis seres queridos. Sé que tendré que esperar para ello”. l