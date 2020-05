Piden prórroga impositiva y un plan de salvataje a la Nación para evitar quiebras

18/05/2020 - 01:56 Economía

La crisis económica causada por el parate de la actividad en distintos sectores y lo que tardarán en retomar su dinámica tras la cuarentena, llevó a que desde distintos sectores se plantee la necesidad de prorrogar vencimientos impositivos a la par de ‘un plan de salvataje que permita la continuidad de las empresas para que logren sobrevivir en estos durísimos meses que se avecinan’, según indicaron desde el comercio local

En primer término, desde la Federación de Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce), su presidente Silvio Rizza, indicó que ‘al día de hoy no se ve ninguna medida impositiva todavía. Vemos que algunas empresas acceden a lo previsional, a la ayuda para los sueldos, pero ¿no sería mejor una prórroga de impuestos o que se beneficie a los que pagan en término?’, indicó. Agregó que ‘hay que pensar que reactivar con consumo es igual a confianza. El consumo cayó en el mundo, ¿cuánto va a pasar para que se reactive? La historia va a ser muy dura, no sé cómo seguirá el tema inflacionario, no es el mejor panorama. Esta posibilidad -de modificar la ley de quiebras- puede ser un paliativo pero hay muchas más cosas para analizar’.

A su turno, la titular de la Cámara de Comercio e Industria local Ing. Alejandra Rafael, indicó que ‘según estimaciones de las cámaras de distintas actividades a nivel nacional, la situación estaría normalizándose recién a fin de año, lo cual significa que aún faltan muchos meses de crisis para el comercio y las empresas en general’.

Puntualizó que ‘esto demandará un plan de reconstrucción del país, con énfasis en brindar condiciones de reactivación de todo el sector productivo: comercio, industria, servicios y turismo. Estos sectores son los que generaran fuentes de trabajo genuinas para enfrentar las altísimas tasas de desocupación y pobreza que dejará esta pandemia mundial’.

Destacó en ese contexto que será necesario ‘un plan de salvataje con periodos de gracia, plazos más largos para el pago de cheque rechazados, deudas bancarias, impositivas y eximición de impuestos de los periodos de pandemia’.

Añadió que ‘esto permitiría dar continuidad a empresas que logren sobrevivir estos durísimos meses’. Asimismo, agregó que ‘es necesario analizar la posibilidad de una ley que modifique la situación de quiebras y concursos, similar a la que salió en la crisis del 2001, que evite los pedidos de quiebra en los próximos meses, otorgando más plazos para reorganizar las empresas, acorde con el nivel de actividad que cuentan hoy y sus posibilidades de pago’.

Además, apuntó que ‘se debe reformular el sistema impositivo. Hoy existen 163 impuestos, de los cuales solo 10 llevan el 90 % de la recaudación. Esto necesita una simplificación urgente que aliente el ingreso a la economía formal. Este entramado impositivo agobiante y tedioso, impulsa masivamente al comercio informal, porque resulta inviable cualquier actividad en estas condiciones’.