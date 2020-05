Vecinos de La Boca fueron amenazados por Ameal

18/05/2020 - 11:20 Deportivo

La relación entre la dirigencia de Boca y los vecinos de las manzanas linderas parece no ser la mejor. En realidad, los propietarios de las 129 propiedades que conforman ese espacio necesario para completar la cancha siempre se sintieron destratados.

"Nunca nos consideraron una prioridad. Iban pasando los distintos proyectos pero nadie nos preguntaba nada. Sólo la gente del proyecto Esloveno se acercó a ver nuestra situación y nos trató con el respeto que merecíamos". La frase de Rubén Lopresti, representante de los frentistas de la calle Del Valle Iberlucea, hace ruido, porque una de las cuestiones con las que más se insistió en la campaña fue que con los vecinos ya existía prácticamente un acuerdo para la realización de la Bombonera 360, el ambicioso proyecto que fue una de las banderas de la campaña de Ameal.

Justamente, con el actual presidente la relación está rota. "Un tiempo antes de las elecciones, nos convocó a una reunión en su búnker de la calle Balcarce y Carlos Calvo y empezó a hablar como si todo estuviera resuelto de antemano, tratando de imponer él mismo el precio de las viviendas. Recuerdo que a una señora que le preguntó le dijo 'al que tenga un penthouse le voy a pagar un penthouse y al que tenga un conventillo le vamos a pagar por conventillo. No estamos dispuestos a negociar con especuladores. Y al que se oponga, pediremos la expropiación'. Nos gritaba con tono altanero y golpeaba el escritorio", continuó Lopresti.

Ahora bien: ¿es posible una expropiación? Veamos qué dice el artículo 17 de la Constitución Nacional: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. La utilidad pública se refiere a aquella actividad, bien o servicio que es de beneficio o interés colectivo, ya sea para los ciudadanos de un país o a mayor escala, para la humanidad en su conjunto". Una escuela, un hospital, una autopista pueden ser consideradas de utilidad pública. ¿Una tribuna de una cancha? No parece el caso.

¿Cuál es la situación actual? No hay diálogo. Y por otro lado, los frentistas de Del Valle Iberlucea (48 propietarios de 19 diferentes lotes) no están dispuestos a venderle a la actual CD porque ven con mejores ojos el otro proyecto (Esloveno Oficial) no sólo por el respeto con el que los trataron sino porque intervendría mucho menos en la actual fisonomía del barrio, sin cerrar calles y garantizando un lugar para que los comercios actuales no pierdan el lugar de privilegio que tienen frente a la Bombonera.