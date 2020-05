Hoy: Julieta Coronel, un despliegue de calidad y talento

18/05/2020 - 22:12 Deportivo

Por Daniel Romero

(Facebook/Daniel Romero)

1 ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva? (sólo una)

No hay una en particular. Para mí todos los partidos son importantes, no me gusta perder, así que pongo todo de mi parte en cada partido.

2 ¿Cuál es su récord de puntos en un juego?

53 puntos.

3 ¿La mejor película que vio en su vida?

“Hasta el último hombre”.

4 ¿Cuál fue la defensora más difícil que le tocó enfrentar?

En mi primer argentino, en el 2012, era chica. Fue complicado. Jugábamos contra Buenos Aires, que la mayoría eran gigantes. Mendoza salió campeón ese año.

5 ¿Lloró alguna vez en una cancha de básquet?

No.

6 ¿Cuál es su tema musical predilecto?

No tengo uno.

7 ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera deportiva?

Fabián Sánchez es un hombre muy correcto y siempre te explica con calma alguna falta que puedas llegar a protestar. Además lo vi dirigir minibásquet y tiene vocación, además de dirigir para el juego y les enseña reglamento. Eso es importante.

8 ¿Cuál es el estadio más lindo de Santiago?

Si me guío por mi corazón, Defensores, siempre.

9 ¿Cuál fue el entrenador/a que más le enseñó acerca del juego?

No hay uno en particular. Tuve varios y aprendí mucho de todos.

10 ¿Un entrenador/a de otro deporte que admire?

No tengo uno.

11 ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

Una noche, antes del tercer juego de una final, se recibía una amiga y no podía faltar. Fui y volví un poquito tarde, pero zafé, porque ganamos y además me eligieron MVP.

12 ¿Cuáles fueron las tres mejores jugadoras que tuvo como compañeros a lo largo de su carrera deportiva?

Adriana Castellano, Micaela Ayunta y Belén Pérez (Tucumán).

13 ¿Cuáles fueron las cinco mejores amigas que le dio el básquet?

Tengo varias amigas, pero la que siempre está en todas es María Lozano.

14 ¿Quién es el jugador más lindo del básquet santiagueño?

Ninguno.

15 ¿Quién es el jugador más lindo del básquet argentino?

Fernando Zurbriggen (Obras).

16 Imagine que está en una cena con un chico que le gusta y viene el mozo con la cuenta, ¿qué actitud adopta? Se hace la desentendida y permite que él pague (A). Se ofrece a pagar la mitad de la cuenta (B). Se ofrece a la cuenta y aclara que la próxima será el turno de él (C).

Pagamos mitad y mitad (risas).

17 ¿Cuál es su segundo deporte?

Hándbol.

18 ¿Un jugador/a de otro deporte que admire?

No tengo en sí un jugador sino que los gimnastas son deportistas que admiro por su disciplina.

19 ¿Cuál fue el mejor extranjero/a que vio jugar?

Varias, pero “Jaz” Mercado, base paraguaya, mide 1,50 metro y juega muy bien.

20 ¿De quién es hincha? (fútbol argentino)

De Boca Juniors.

21 ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

Es secreto (risas).

22 Imagine que es elegido presidenta, ¿cuál sería su medida de gobierno?

Garantizar el bienestar de los adultos mayores. Son personas que en la mayoría de los casos están olvidadas y pienso que la tercera edad es una etapa donde deben estar en paz y disfrutar de la vida.

23 ¿Qué opina acerca del proyecto de despenalización del aborto?

Hay leyes más importantes, dejando de lado el tema de los abusos. El gobierno, a través de los centros de salud (Upas, Caps), les dan todo a las mujeres para que se cuiden. Entonces cada una debe hacerse responsable de sus actos. Son situaciones que se pueden evitar y los gastos que generarían se podrían usar en paciente oncológicos, por ejemplo.

24 ¿Qué le generan los elevados índices de violencia de género?

Impotencia y mucha tristeza.

25 ¿Quién es la mejor jugadora santiagueña de todos los tiempos?

“Toti” Ledesma.

26 ¿Quién es el mejor jugador santiagueño de todos los tiempos?

Miguel Cortijo. Tengo la suerte de conocerlo y es una excelente persona.

27 ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadoras santiagueñas de todos los tiempos?

Gabriela Corbalán, Rocío Iturre, Lorena Campos, Micaela Ayunta y “Vero” Ibarra.

28 ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

Miguel Cortijo, Mauricio Corzo, Gabriel Deck, “Inqui” Ríos y Rafael Lledó.

29 ¿Cuál es su comida preferida?

Los ñoquis de mi abuela.

30 ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo? ¿Cómo la definiría?

No, falta. Hay otras metas por cumplir antes de pensar en ser mamá.