“Tatón” Cejas, con talento bien pistero

19/05/2020 - 00:16 Deportivo

Por Sergio Lescano

“La verdad que el motociclismo como deporte me dio mucha disciplina en todo sentido. También me enseñó que hay que luchar mucho por lo que uno quiere y sueña”, fueron las primeras palabras del ex piloto Carlos “Tatón” Cejas, quien le dio a la provincia los primeros títulos para el motociclismo de pista hace unos años.

El ex corredor de la ciudad de La Banda fue uno de los referentes que tuvo el motociclismo no sólo de pista sino también de óvalo, ya que a su corta edad ya demostró tanto en su tierra, en varios óvalos del país, como en la pista, sus condiciones que rápidamente lo llevaron a la cúspide del deporte de velocidad.

El motociclismo de pista es sin dudas uno de los tantos deportes en los que los corredores están expuestos al peligro, sobre todo si se tiene en cuenta que toman una recta larga y pueden alcanzar velocidades superiores a los 200 kilómetros. Cejas se hizo fuerte y, pese a las adversidades que a veces debió soportar, caídas a más de 240 kilómetros p/h que le produjeron fracturas en mano, clavícula y lesiones en órganos internos, nunca claudicó. Su sueño era ser el mejor del país.

Con el apoyo de su familia como principal sostén y de algunos sponsor locales más del Gobierno de la Provincia, Carlos se coronó como el mejor en la pista. Con tan sólo 17 años y sólo dos de experiencia fue campeón argentino de velocidad en el 2012, en la categoría Super Sport B.

“En ese mismo año logré el título de Campeón Argentino en Supermotard. Eso me abrió la posibilidad de dar un salto a nivel internacional ya que me fui a correr en el Campeonato Español de Velocidad, considerado la telonera del MotoGP”, dijo.

Pero Carlos Cejas ya tenía el antecedente de que arrancó a correr en motos en el óvalo en Santiago a los 5 años. En su provincia ganó los campeonatos desde el 2002 al 2007. Luego a los 13 consiguió su primer logro como campeón argentino en 50cc categoría Escuela.

También Carlos Cejas indicó que entre los logros más importantes que le dejó su carrera en las pistas está el subcampeonato latinoamericano logrado en México, en el 2018, en donde a pesar de no estar en las dos útlimas fechas pudo llegar al podio. “Allí tuve una lesión muy grave que me impidió terminar el campeonato. Pero gracias a Dios quedé segundo”, dijo.

También recordó: “Pero antes de lograr este subcampeonato tuve la oportunidad de ir a correr en el Campeonato Español de Velocidad, considerado como telonero del MotoGP. Allí tuve altibajos, pero la verdad que esa experiencia me sirvió mucho”, contó.

Wild Card

Luego el ex piloto, quien hoy tiene 26 años, recordó que estuvo cerca de correr en Moto2 en el GP. “Hubo una invitación especial para cuando el GP llegó por primera vez a Las Termas en el 2013, y bueno hubo comentarios de que me la podían dar. Pero pasó el tiempo y todo quedó en la nada”, indicó.

Consultado acerca de cuál es su ocupación actual, Carlos Cejas comentó que está un tanto retirado de la actividad oficial, ya que se dedica al comercio. “Tenemos dos negocios familares. Yo me dedico a realizar los trámites de uno de ellos. De todas maneras, las motos me tiran mucho. Es más, volví después de casi diez años a correr en Suardi en el óvalo. Me gustaría volver. Ya vemos a ver qué ocurre cuando pase esta pandemia”, contó.

“Tatón” Cejas indicó que no cree que se hubiese dedidado a otro deporte que no sean la motos, que son su pasión. “Hoy el tema económico está complicado. Muchos pilotos dejaron de correr por falta de presupuesto. Nosotros tuvimos el acompañamiento de sponsor y del Dr. Gerardo Zamora, y así pudimos afrontamos varios frentes hasta donde pudimos”, aseguró.

Para el ex piloto bandeño, si hoy volviera el tiempo atrás cambiaría algunas cosas. “Corregiría muchas cosas, sobre todo algunas malas decisiones que tomé en Europa. Tenía 17 años y capaz me quedó grande Moto2. Por ahí hubiera empezado por Moto3”.

Sobre el coronavirus, Carlos Cejas admitió que afectó a todos. “Creo que esta situación nos enseña que hay que disfrutar la vida y hacer lo que nos guste. Extraño mucho las motos y espero volver”, concluyó.

REFERENTES

El bandeño Luis “Burbuja” Catán es el principal referente del motociclismo de pista. Fue el primer santiagueño en correr en 1985 con una Yamaha 650cc. En 1990 corrió para Philips Morris en 250 Internacional y en 1992 y 1993 para Honda Argentina (fue recomendado por Juan Manuel Gangio). Arrancó a los 18 años y se retiró a los 35. Ganó varias pruebas y fue considerando Nº 5 del país. En el 92 fue compañero de Sebastián Porto. En la década del 2000, también aparecieron junto a Carlos Cejas, Alberto Auad (ex campeon argentino), Rodolfo Urquín, Enzo Tarchini, Mario Cejas, Juan Penida, y Micaela Cejas.

PARA TENER EN CUENTA

Un piloto: Marc Márquez (España).

Una pista: Las Termas de Río Hondo (Sgo. del Est.).

Hincha de fútbol: River Plate.

Una película: “Búsqueda implacable”.

Una comida: pastas.

Una ciudad: Valencia.

Un grupo musical: me gusta todo tipo de música.

Un ídolo: no tengo.

Una mascota: perro.

Un vicio: Coca Cola.

Una virtud: valentía.

Un deseo: siempre tratar de ser mejor día a día.l