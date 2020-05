Eduardo López: “No hay ninguna droga que haya demostrado total eficacia”

19/05/2020 - 11:15 Santiago

El reconocido infectólogo Eduardo Lopez advirtió que aún no hubo avances en el tratamiento contra el coronavirus, ni tampoco una droga que haya demostrado total eficacia. Además, señaló que hay una gran cantidad de población mundial susceptible de contraer la enfermedad por lo que es importante el hallazgo de una vacuna.

Estas fueron algunas de las contundentes definiciones que brindó a EL LIBERAL en una entrevista a fondo, uno los miembros del reducido equipo de prestigiosos científicos a los que el presidente Alberto Fernández consulta antes de tomar una disposición con relación a la cuarentena y a las políticas sanitarias.

“Los tratamientos vienen muy lentos, no hay ninguna droga que haya demostrado total eficacia; en tercer lugar me parece que no hay una combinación de drogas que uno diga que está actuando bien. Por ahora son todos tratamientos experimentales”, dijo ante la consulta si hubo avances en el tratamiento de esta enfermedad que se convirtió en pandemia.

La mayor parte de la población mundial continúa siendo susceptible a contraer el nuevo coronavirus Sars CoV-2 y causante de la actual pandemia de Covid-19, advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante su asamblea anual. Al respecto de lo que pueda pasar en la Argentina, López sostuvo: “Creo que el virus va a contagiar a un grupo grande de gente en forma clínica, que tenga síntomas, y otra gente que no tenga síntomas”.

“De todas maneras -subrayó- en esta primera oleada en la mayoría de los países el contagio no fue como se esperaba, sino una cantidad menor de gente. En España, los estudios de prevalencia que es cómo usted mide anticuerpos que significa que un individuo estuvo en contacto con el virus, en toda España no superó el 5% de la población, a pesar de la cantidad de casos que tuvo. En el caso de Estados Unidos, en Nueva York, no superó el 27%, con lo cual no fue toda la población”.

“Parece que no hay tantos asintomáticos como uno creía. Eso es importante, porque muestra que hay una gran cantidad de población susceptible y por eso cobra un rol importante el hallazgo de una vacuna”, alertó el médico.

Nueva fase

El domingo 24 finaliza una nueva etapa de la cuarentena que decretó el Gobierno nacional. En los próximos días López volverá a reunirse con el Presidente y los demás asesores médicos. Sobre cuál será su recomendación, adelantó: “Estamos ante dos situaciones, una situación del interior del país en general -salvo Chaco y alguna zona de Río Negro- donde uno puede seguir flexibilizando la cuarentena por provincia o jurisdicción o municipio. Porque hay provincias que hace 20 días no tienen casos, por lo que uno podría flexibilizar la cuarentena en esas provincias y en cambio sería mucho más cauto en Capital Federal y Conurbano”.

Flexibilizar

“La flexibilización se habla de que sea por provincia, en el caso de aquellas que tienen muy pocos casos, se pueden abrir los comercios, abrir fábricas, siempre bajo protocolo para no equivocarnos. Vale la pena intentarlo porque no es lo mismo eso que Caba o que el Conurbano bonaerenses. Uno podría armar una proyección un poco diferente porque tampoco se puede mantener la cuarentena mucho tiempo. En algún momento la cuarentena hay que ir flexibilizándola, siempre hablando del interior”, recalcó.

Sobre las reuniones en las que está el comité de asesores con el presidente Fernández, y el dilema sobre si se prioriza la salud o la economía a la hora de tomar medidas, López reveló: “En las reuniones están también los miembros de Gabinete que el Presidente considera necesario. Ahí no me voy a meterme, es una decisión total del Presidente. Además ahí está el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero); la secretaria de Legal y Técnica (Vilma Ibarra), nosotros damos una charla y el Presidente con más conocimiento de lo que pasa en la Argentina, va tomando decisiones, consulta con gobernadores”.

Por otra parte, acerca de los testeos masivos que lanzará el Gobierno nacional, juzgó que “tienen que comenzar por los lugares más complejos, me parece”.

“El papel de diario ni el dinero tienen el riesgo” de contagio por contacto, indicó

En una de sus últimas comunicaciones, la OMS señaló que no había encontrado evidencias concluyentes que el coronavirus se contagiara a través de los objetos. Acerca de esta afirmación, el infectólogo argentino Eduardo López señaló que lo que la OMS está diciendo está “siendo aceptado”. Sin embargo, también comentó que hay “otros trabajos que en forma experimental hablan de que probablemente el virus pueda durar en objetos inanimados, pero no sé si eso tiene el valor de contagio que son dos conceptos distintos”.

“Lo que la OMS dice es que parecería no haber una confirmación de que habría contagios a través de los objetos inanimados. Ahí también entra la ropa que es otra de las cosas importantes que a veces se menciona. El papel de diario ni tampoco el papel dinero tienen ese riesgo”, aportó.l