FÚNEBRES | 20 de mayo del 2020

19/05/2020 - 23:23 Funebres

Fallecimientos

- Gastón Ariel Ávila Pereyra

- Valentino Juárez Jaimez

- María Susana Muxi de Touriño

- Mercedes del Rosario Sotelo (La Banda)

- Gustavo Adrián Ojeda (La Banda)

- Ester Mirian Ruiz (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA PEREYRA, GASTÓN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su esposa Mirta Graciela Reynaga sus hijos Gastón y Esteban Ávila Pereyra sus hermanas Belén y Andrés Velis y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel. 4219787.

BUSTOS, PEDRO GUSTAVO (Profesor) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 16/5/20|. "Que el Señor le conceda el descanso eterno". La promocion 1956 de la Esc. Normal Manuel Belgrano, participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y hermano del ingeniero Luis Bustos, también compañero y amigo de Promoción y elevan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ JAIMEZ, VALENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Sus padres Luciana, Roque, sus abuelos Luis, Magali, Mabel, Juan Carlos, su hermana Pilar, tíos, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. COB. HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JUÁREZ JAIMEZ, VALENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. "Acompañamos con profundo dolor a sus padres y hermanitos en estos difíciles momentos. Pequeño héroe, pero ahora serás un ángel que estarás en la buena estrella y desde allí cuidarás de todos. Quédate en los brazos de Jesús". Stella Marys Garnica de Vega y Lic. Leandro Benjamín Vega.

MUÑOZ, GREGORIO (q.e.p.d) Falleció el 17/5/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano político Díaz Tito, su esposa Librada y sus sobrinos: Natalia, Cecilia, Juan, Agostina, Jazmín y Santino, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MUÑOZ, GREGORIO (q.e.p.d) Falleció el 17/5/20|. Su hermano político Díaz Reinaldo, su esposa Maria y sus sobrinos: Mario y Nazareno, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su esposo Francisco Manuel Touriño Cantos y sus hijos Juan Francisco y Olivia, Luis Manuel y María y Ana Inés, sus nietos Bruno, Emma e Inés, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su esposo: Francisco Touriño, sus hijos: Juan Francisco, Luis Manuel y Ana Inés Touriño, sus hijas pol.: Olivia y Maria Delia, sus nietos: Emma, Bruno e Inés, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V.) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su hermana Alicia Muxi y sus hijos Roberto, Ernesto, Marcela y Gustavo Montenegro, junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su sobrino y ahijado Roberto Pablo Montenegro, sus hijos Javier, Malena y Salvador, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su sobrino Ernesto Montenegro, su esposa Carolina Piña y sus hijos Gonzalo y Lorenzo Montenegro, participan con dolor su fallecimiento.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su sobrino Gustavo Montenegro, su esposa Natalia Saavedra, sus hijos Nicolás y Facundo Montenegro, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su sobrina y ahijada Marcela Montenegro, su esposo Martín Sgoifo, sus hijos Santiago y Tissiana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Elevan una oración en tu memoria. Sus sobrinos Gusty Montenegro y Nati Saavedra, Nico y Facu Montenegro.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Gustavo Sgoifo, su esposa Negrita de Sgoifo, sus hijos Gustavo, Patricia, Gabriela, Martín, Belén, Máximo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Roberto Montenegro, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con afecto a Pancho e hijos en tan dificil momento.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Sus amigas: Helena y Tere Matach, Marita Montenegro y Eugenia Bruchman y flia. participan el fallecimiento de su querida amiga Susi y acompañan a su flia., en este triste momento.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Marcela Boix y sus hijos Maria Eugenia, Diego Alejandro, Daniel Emanuel y flia, participan su fallecimiento y acompañan a Alicia y su esposo Pancho. Ruegan oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Sus amigos Pucho Paz y Olga Povedano, sus hijos Silvia y José Retamosa, Olguita y Pablo Picca, María Paula y Roberto Navarro, Víctor y Constanza Caferatta participan con profundo dolor la partida a la casa del Señor de su amiga Susi y acompañan a la familia Touriño Muxi.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su amiga Mirta G. Bruchman y sus hijos participan con pesar el fallecimiento de Susi y la despiden con mucho cariño, ya descansas en paz.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su amiga María Angélica Ledesma, sus hijos Facundo, Federico y Mariana y sus respectivas flias., despiden con profundo dolor a su amiga Susi y acompañan a su flia., en estos difíciles momentos.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Acompañan a toda su flia. en este difícil momento: Elsa Morales y Ariel Saavedra.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Tati y Chimono Baccino, María Esperanza y flia, Francisco y flia, despiden con inmenso dolor a su querida amiga Susi, abrazando con el corazón a toda la familia.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA

SANTILLÁN, MARíA SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 30/4/20|. La Asociación Mutual San Jorge participa y lamenta el fallcimiento de la hermana y sobrinas de la profesora Valeria Santillán, docente de la institución.

SANTILLÁN, MARíA SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 30/4/20|. El Instituto Superior San Jorge participa del fallecimiento de la hermana y sobrinas de nuestra querida profesora Valeria Santillán.

UÑATES, HUGO ARMANDO

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ARANDA, ÁNGEL HUMBERTO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. " Yo soy el camino, la resurrección y la vida, él que cree en Mí aunque muera vivirá". Su esposa Tránsito, hijos Inés, Ramón, Liliana y Ángel, nietos y hermanos, al cumplir un año de su muerte y el paso a la Casa del Señor. Rogamos una oración en su memoria.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Madre: Hoy cumples tres años de tu partida. "Yo estoy en el mejor lugar, junto a Dios, al que tanto alabé y El que me tenía preparado un lugar a su lado. Yo no he muerto, solo me fuí antes". Sus hijos Viviana y Carlos junto con sus flias. te recordamos siempre. Elevamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GALLEGO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/20|. Rosa Piazza de Montoto, participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en estos tristes momentos y especialmente a su hija Cristina Gallego con quien compartiera tantos años de trabajo en el Poder Judicial. Que "Gallego" descanse en la paz del Señor.

OJEDA, GUSTAVO ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su esposa, sus hijos Gonzalo, Morena, Adriana, Atilio, Martina, su papá Daniel Ojeda, sus hnos., Olga, Liliana, Daniela, Ramona, Belén, Amelia, Víctor, y Diego y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

RUIZ, ESTER MIRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su esposo José Lino Gerez, su hermano Carlos, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SANTILLÁN, ADRIANA - DÍAZ, ELIANA ANABEL - DÍAZ, ORNELLA ALEJANDRA

SOTELO, MERCEDES DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/20|. Su esposo Raúl Fares, su hijo Elías Fares y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, ADA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/20|. Directivos, docentes, alumnos y Cooperadora de la escuela Nº 82 de localidad de Taboada (San Martín), participan con dolor el fallecimiento de la madre de la vice rectora Zulma Montenegro. Ruegan oraciones en su memoria y por su pronta resignación.

ÁVILA, ADA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/20|. El ex presidente Alberto "Beto" Celario del club Sportivo Fernández participa el fallecimiento de la madre los ex jugadores de la institución hermanos Montenegro y eleva oraciones en su memoria.

LÓPEZ, CARLOS RODOLFO (Bala) (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/20|. Bienaventurados los buenos de corazón porque de ellos será el Reino de los Cielos. Personal dfirectivo, docente, de maestranza y alumnos del Centro Experimental Nº3, participan el fallecimiento del hermano político de las docentes Yaqueline Medina y Violeta Contreras.