Misterio en el Bº Quilmes: ¿triple homicidio, suicidio seguido de homicidio o trágico accidente?

19/05/2020 - 23:56 Policiales

Mientras la familia despedía los restos de Adriana (33) y sus hijas -Ornela (6) y Eliana (10)- en la localidad de Bandera Bajada (Figueroa), la Fiscalía y los investigadores realizaban averiguaciones para determinar qué pasó dentro de la habitación donde las víctimas fueron halladas sin vida, tras un incendio.

Luego del trágico desenlace ocurrido pasadas las 21 del lunes, el Dr. Hugo Herrera -fiscal a cargo de la casa- junto con Criminalística y la División Homicidios y Delitos Complejos realizaron una inspección ocular en la casa de la tragedia sobre Aristóbulo del Valle y Francisco de Aguirre del Bº Quilmes.

Pasadas las 13, tal como estaba programado, los expertos ingresaron por segunda vez al lugar donde los cadáveres de las mujeres fueron encontrados en el piso, en medio de una cama matrimonial y dos cuchetas.

Los investigadores trabajan para determinar fehacientemente lo que sucedió, entre las 20 -que supuestamente quedaron solas- y las 20.40 cuando los vecinos advirtieron el extenso humo que salía del interior del lugar, donde funcionaba una papelería.

Según se supo, dentro de la única habitación donde se generó el fuego y estaban madre e hijas, había una cama matrimonial, una cucheta, tres placares y un sillón -de madera y gomaespuma- que habría sido donde se inició el fuego. Además, en el pequeño habitáculo, los efectivos encontraron un encendedor y un bidón con combustible -que presumiblemente sería nafta- que estaba cerca de una de las camas.

Los investigadores analizan todas las evidencias y no quieren dejar al azar ninguna hipótesis. Se supo que todos los que trabajaron en el lugar fueron coincidentes en expresar que “todo es muy extraño”.

Si bien las pericias aún no están listas se supo que el Dr. Herrera recibió un adelanto de los peritos quienes indicaron que el incendio no se generó por una falla eléctrica.

Además, los objetos que había en la habitación no fueron consumidos por las llamas, ya que según las fuentes consultas, el humo fue el denominador común dentro de la pieza. Tal como se publicó ayer, las víctimas -según el informe de la autopsia- fallecieron por inhalar monóxido de carbono.

Suicidio seguido de homicidio

Los investigadores no descartan que la mujer haya sido quien generó el fuego -para ello podría haber utilizado la nafta- ya que podría haber abierto la ventana de la habitación, la cual estaba cerrada desde adentro.

Otro punto que acrecentaría esta teoría y es el hallazgo del encendedor en la habitación, muy cerca de la mujer. También la posición en la que habrían encontrado a las víctimas llama la atención: las niñas estaba en posición decubito dorsal, y su madre encima de ellas.

Se puede interpretar que trataba de cubrirlas con su cuerpo y las apretaba para que no salieran, ya que estaban a escasos metros de la ventana que daba hacia el patio de la casa.

Un fatal accidente

según se supo, las pesquisas no descartan tampoco que una de las nenas hubiera generado el fuego sobre el sillón y su madre al ver el humo no pudo sacarlas, ya que se asfixió a los pocos minutos de entrar a la pieza. Los investigadores revelaron que la mujer solía bañar a sus hijas, pero lo hacía de a una por vez. Adriana -según el testimonio de sus familiares- higienizaba a una y la dejaba en la habitación y salía nuevamente para duchar a la otra.

Sospechan que cuando regresó con su segunda hija puede haber descubierto el humo dentro del dormitorio, tomó a sus hijas entre sus brazos y cuando se disponía a salir se desplomó sobre las niñas.

La joven, según se supo, tenía quemaduras en la parte trasera del cuerpo: a la altura del tobillo y en el muslo.

Un triple homicidio

según se supo, César Díaz -esposo y padre de las víctimas- contó a los efectivos que salió de la casa junto con su madre hacia el médico, por lo que en la casa no había nadie más.

El hombre expresó que regresó a su morada cuando recibió una llamada de sus familiares.

Ante su relato, el Dr. Herrera ordenó que la policía ratificara sus dichos a través de entrevistas con quienes haya mantenido contacto, entre ellas la médica de su madre, y que sea examinado por el médico de Sanidad.

Además, el representante del Ministerio Público ordenó que el hombre -quien se mostró devastado ante la tragedia- fuera examinado por el médico forense para descartar que tuviera lesiones en su cuerpo, ante una supuesta defensa de la joven.

También solicitó informe a la Unidad de Violencia de Género de La Banda para determinar si la mujer en alguna oportunidad haya realizado denuncias por violencia de género.

Según se supo, en el sistema general de causas del MPF no había denuncias, prima facie no habría sido denunciado.

Hasta el cierre de la presente edición todo era materia de investigación y los expertos trataban de dilucidar el misterio en torno a la joven madre y a sus hijas.

Pericias y testimonios serán determinantes

La ciencia, con la ayuda de la tecnología, será la encargada de poner más luz al trágico hecho que se cobró la vida de las tres mujeres. Los expertos a esta hora analizan el celular de la víctima, que se encontraba en otra habitación.

También está siendo minuciosamente revisado el teléfono de Díaz. Otras de las evidencias que será fundamentales es sobre la puerta de acceso principal a la habitación.

Buscan determinar si la puerta estaba trabada desde adentro, ya que fue Díaz quien al ingresar con los bomberos, destruyó la puerta de una “patada” e ingresaron los bomberos.

El Dr. Horacio Heredia -jefe de Laboratorio de Toxicología y Química Legal del MPF- será el encargado de analizar los restos del sillón hallado en la habitación para determinar si dicho elemento tenía nafta. También será peritado el bidón que tenía un milímetro de líquido.

El relato de los vecinos también será escuchado por los investigadores, ya que podrían aportar datos sobre la relación de la joven con sus suegros -quienes residían junto a ella- y una sobrina del sujeto.

Un lugareño habría remarcado que la joven -quien era oriunda de Bandera Bajada y residía hace 12 años con el acusado- tenía diferencias con la madre de Díaz, ya que la “desautorizaba” ante sus hijas. Todo es materia de investigación.

“En media hora se terminó toda mi familia”

En diálogo con la prensa, César Díaz (37) se mostró consternado por la tragedia: “Yo la había llevado a mi mami hasta la cardióloga, cuando me avisaron regresé y no me dejaron entrar más”, explicó.

Desconcertado por el siniestro el hombre sostuvo: “En media hora se terminó toda mi familia. Cuando entré no se veía nada. Todo era humo. Supongo que el incendio se produjo en la habitación nuestra”.

Díaz manifestó que cuando quiso ingresar a la habitación “todo era humo. La verdad no sé qué pasó. Ninguna tenía quemadura. Mis hijas estabas como dormidas”.

Reveló que Adriana tenía un comercio. “Vendía cosas de descartable, ahí no se quemó nada. Esto fue en el fondo de la casa. El cuerpo estaba detrás de la puerta como si lo estuviera trabando”

‘No sé si podían salir o no. Mi esposa no sufría ningún problema de salud, nada. Todo lo que trabajamos era para ellas, para dejarles algo y que tengan un futuro mejor”, enfatizó.