Guillermo Raed a EL LIBERAL: “El fútbol de Primera a vuelto a la casa, la AFA”

Tras la Asamblea Extraordinaria de la AFA, celebrada de manera virtual, el presidente de Mitre y flamante vicepresidente por el ascenso interior, Guillermo Raed, dialogó con EL LIBERAL sobre lo que se viene en materia de proyectos para esta nueva gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, que abarcará el período 2021/2025.

“Fueron dos decisiones importantes las que se tomaron en la Asamblea Extraordinaria de la AFA. La primera, trascendente, ha sido dar por finalizada la Superliga. Se creó la Liga Profesional de Fútbol y que ahora va a tener una dependencia dentro de la AFA. Antes había un doble comando, tenían su propio Comité Ejecutivo y un grado de autonomía importante en cuanto a sus decisiones. Ahora, el fútbol de primera, ha vuelto a la casa madre del fútbol argentino, ha vuelto a la AFA”, dijo.

“La segunda, importante también, es que se ha elegido la conformación del próximo Comité Ejecutivo, en donde se plasma la reincorporación del fútbol de primera en la AFA. Lo más importante es que se cambia la composición del Comité Ejecutivo, de 15 miembros pasa a 23, respetando las proporciones entre la participación de los clubes del ascenso y primera. Antes había 7, 7 y el presidente y ahora son 11,11 y el presidente”, agregó.

Consultado sobre si considera un fracaso el modelo del doble comando, Raed respondió: “Creo que no se han cumplido las expectativas que los clubes han tenido a los fines de crear la Superliga y esa creo que fue la principal razón de que no esté más. Al no haberse cumplido esos objetivos o expectativas, decidieron volver a la AFA”.

Objetivos

El segundo ciclo de “Chiqui” Tapia en AFA tendrá objetivos importantes. Al respecto, Raed sostuvo que “siempre se está hablando sobre la consolidación y el desarrollo del fútbol, mejorar el producto del fútbol argentino para que tenga un mercado internacional en cuanto a la venta de los derechos televisivos. Son objetivos más o menos parecidos a los que se venían trabajando hasta ahora”. “En eso tienen un rol importante las distintas selecciones nacionales, la mayor y juveniles en caballeros. Este Comité Ejecutivo le ha dado mucha importancia a todas las selecciones desde futsal, fútbol playa, fútbol femenino, categorías mayores e infantiles. Y el próximo Comité Ejcutivo también lo hará. Se va a trabajar en general en el desarrollo del fútbol dentro de nuestro territorio nacional”, agregó.

Por último, se refirió al cambio de calendario (de enero a diciembre, a partir del 2021). “Era un tema que venía tratándose desde hace un tiempo en la Asociación del Fútbol Argentino, compatibilizar los calendarios con las otras ligas sudamericanas y con el pedido que hace tiempo había hecho la Conmebol en ese sentido. Se ha aprovechado este desgraciado motivo, que nadie quería ni deseaba, para hacer el cambio de calendario”, indicó.

Todavía no hay precisiones sobre la definición de los torneos

Guillermo Raed se refirió también a la necesidad de dar por concluidos los certámenes en el segundo semestre, aunque contó que aún no decidieron las formas ni tampoco hay fechas para el regreso.

“Se ha dejado este segundo semestre para poder terminar las clasificaciones a las copas o los campeonatos que han quedado inconclusos como el torneo que era de la Superliga, que ahora tendrá otro nombre, la Copa Argentina y una cosa que nos incumbe a muchos clubes que es el tema de las categorías de ascenso. Es decir la Primera Nacional, todas las de ascenso metropolitana (B, C, D) y los torneos federales”, dijo.

Luego agregó: “No se ha tocado ese tema aún de la forma de disputa. Se ha definido un poco la política general o la filosofía con la cual se va a encarar esta decisión que en algunos casos va a generar un poco de polémica, pero se ha definido que todos los ascensos se tienen que ganar en la cancha. Y se va a intentar que los torneos se jueguen en cuanto se pueda restablecer la práctica deportiva y esta pandemia lo permita”.

“No hay ningún indicio en cuanto a una fecha para la vuelta del fútbol. Cualquier especulación que se pueda hacer en ese sentido está dentro del ámbito de hacer un poco de futurología o más bien expresar una expresión de deseo”, concluyó el titular de Mitre.