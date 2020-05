Olímpico y Quimsa: trabajo virtual y, por ahora, sin fecha de regreso a las prácticas

20/05/2020 - 01:16 Deportivo

Al igual que el fútbol profesional, el básquet está sufriendo sobremanera el acecho de la pandemia en el mundo. En varios países europeos, los equipos regresaron a los entrenamientos con estrictos protocolos, pero en la República Argentina, ésa es una realidad que parece lejana.

América está sufriendo al coronavirus y no se sabe cuándo la enfermedad alcanzará su pico máximo.

Santiago del Estero tiene a Olímpico y a Quimsa como representantes en la elite del básquet y ayer, sus preparadores físicos hablaron sobre la situación en los planteles desde lo físico. Ramiro Peragallo, profe de Olímpico y Lucas Barci, PF de Quimsa, contaron cómo llevan esta cuarentena con los jugadores y ambos coincidieron en que el parate afecta en demasía a un jugador profesional de básquet.

“Nosotros seguímos con el trabajo de manera virtual. Con tareas semanales. A un jugador de básquet lo perjudica mucho estar parado. Es como volver a cero. Llevamos sesenta días ya. Con varios colegas de la liga por suerte tenemos contacto diario. Es como volver a empezar todo, como si estuviésemos hablando de una lesión. Se debe tomar en este caso todo de manera progresiva. Sabiendo que la misma actividad que pueden estar desarrollando los jugadores en sus casas, no tiene la misma intensidad, o el mismo impacto sobre las articulaciones”, aseguró Peragallo, en primera instancia.

“Es complejo el tema. Desde mi opinión, se debería volver como una pretemporada, con un reacondicionamiento especial como se vuelve al inicio de cada liga. Así y todo, no alcanzaría. Un jugador, cuando finaliza una temporada, se toma una o dos semanas y luego regresa al entrenamiento de manera autónoma. O hace el famoso trabajo de post temporada”, agregó el PF del plantel superior del “Negro”.

Por su parte, Lucas Barci, su colega de Quimsa, expresó: “El plantel superior se encuentra actualmente trabajando con una propuesta de planificación semanal de acuerdo con las necesidades específicas del equipo e individuales observadas a lo largo de lo que pasó se temporada. Se planifica de forma conjunta, yo con cada jugador, en relación a sus necesidades y a las que pensamos que son necesarias trabajar en esta situación que estamos pasando”.

Y agregó: “En mi opinión perjudica de manera drástica, básicamente porque el básquet es un deporte de situación, que está sujeto a esfuerzos específicos, y partiendo desde esa base, en los diferentes contextos que tienen los jugadores, sea departamentos, casas con espacio para diferentes desplazamientos, o con espacios, pero con diferentes tipos de suelo en el que desplazarse. Esto, si bien puede parecer un detalle, son pequeños cambios que influyen ampliamente en las adaptaciones específicas a lo real, al juego”.

Cautela y respeto

Seguidamente, los preparadores físicos de Olímpico y Quimsa, coincidieron en que hablar de un regreso a los entrenamientos de manera general es al día de hoy apresurado. Y piedieron respetar lo que dicen las autoridades.

“Yo soy de la idea de que tenemos que acatar las órdenes que nos lleguen desde la salud. Hoy, es la prioridad y debemos cumplir todo. El deporte debe ser hoy algo secundario. Si bien el deporte y la actividad física están ligados a la salud, hoy hay otras prioridades que no tienen que ver con la competencia. Es lo que opino. Debemos cumplir lo que nos digan a nivel nacional. Hay mucha gente hoy que no toma dimensión de lo que estamos pasando”, indicó Peragallo, de Olímpico.

Al respecto, Barci, PF “fusionado”, destacó: “Me parece que evaluar la opción de volver a los entrenamientos debería ser una evaluación de cada contexto, ya que conociendo las situaciones de Córdoba y Buenos Aires. Los contextos son diferentes para las distintas regiones. Pero conveniente, es para todos en cuanto a estar lo mejor preparados para el momento de continuar la Liga”.

Los planteles de Olímpico y Quimsa siguen esperando el regreso a las prácticas, algo que parece poco probable que suceda antes de mitad de año. Cabe recordar que la AdC intentará que la Liga Nacional de Básquet termine su temporada 2019/20. Precisamente Quimsa, era el único líder antes de que la competencia se frenara por la cuarentena obligatoria.

El riesgo de contagio en el básquet: por sus características, ¿es uno de los deportes más expuestos ante el Covid -19?

El básquet tiene características especiales. Es un deporte colectivo, que a nivel profesional se practica en estadios cerrados y en el que una pelota pasa de mano en mano permanentemente. Estas condiciones, ¿lo hacen uno de los deportes con más riesgo de contagio de coronavirus?. El deportólogo Carlos Scaglione habló al respecto: “Esto no estaba previsto. Hablar de lo que se puede y lo que no se puede en el ámbito de los deportes sería un poco hablar de algo que no conocemos. No hay nadie que sepa decir qué es lo más conveniente. Nos hemos formado para la biología del deporte, pero no sabemos cómo se comporta el virus. Muchas veces uno ni siquiera siente síntomas. Se considera sano, pero si está enfermo y es asintomático, puede contagiar. Si una persona está enferma no es conveniente el básquet, como cualquier deporte de contacto. Lleva la mano a la cara o las microgotas están presentes. Por ello, el testeo masivo de todos los jugadores, bancos de suplentes, árbitros, podrían permitir que vuelva la actividad. Y sin público, claro. Pero debemos saber perfectamente si están todos sanos para volver”, dijo Scaglione. “Presuponer no sirve. Con los testeos masivos, quizás podamos tener criterios más ampliados. Estamos en pañales. No sabemos qué es lo que se puede practicar y qué no. En Alemania se hizo así. Con gente sana, por el test previo”, concluyó.