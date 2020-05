Yamila Coimán Bravo: “Sufrí una gran depresión y me recuperé por mi familia”

20/05/2020 - 01:22 Deportivo

Yamila Coimán Bravo es una joven ciclista que tuvo que resignar la posibilidad de competir en el Campeonato Argentino de ruta y pista en San Juan por una situación que incluso la llevó a sufrir una terrible depresión.

La falta de recursos económicos para contar con una bicicleta adecuada a la alta competencia en esta especialidad, la privaron de ser partícipe de uno de los grandes anhelos en su carrera deportiva.

La anécdota de ella no es de la mejor en este sentido, pero encierra un problema que tienen muchos deportistas que sienten que competir al mejor nivel cada vez se hace más difícil.

“Todo fue muy duro para mí. Tenía muchas expectativas en el Campeonato Argentino de ruta y pista, pero no pude estar por una cuestión económica”. La expresión duele y marca a la vez todo lo que sintió la pedalista al vivir aquel duro momento.

“Fue en el 2014. Previo al Argentino, me invitaron a entrenar en Mar del Plata donde debía cumplir con un exigente plan de preparación. A la actividad la desarrollaba prácticamente en cuatro turnos durante el día”, comentó Yamila que en ese entonces había dejado de lado sus estudios del profesorado para darle prioridad al ciclismo.

“Ahí estuve dos meses y entendí que para cumplir con los grandes objetivos, hay que hacer un sacrificio enorme. En Santiago, dejé a mi familia, a mis amigos y hasta mi pareja ya que en ese momento estaba de novia. La idea era ir en busca de mi sueño”.

Previa especial

Antes de llegar al desafío de San Juan, Yamila tuvo otras participaciones y con buenos resultados.

“En una de las carreras más importante del Norte Argentino, me ubiqué entre las 10 mejores y con tan solo dos años de experiencia en el ciclismo”, afirmó.

Después de todo eso, vino un breve descanso en Santiago donde se reencontró con sus afectos y disfrutó de todo lo que le venía privando el ciclismo.

“Cuando volví de Mar del Plata estaba con cinco kilos de más en mi peso normal que era de 60. Lamentablemente no tenía una dieta estricta ni tampoco el control de un nutricionista”.

Con la proximidad del Argentino, Yamila se encontró con otro problema.

“En un mes tenía que bajar los cinco kilogramos de más y volver a Mar del Plata para continuar con la preparación para el Argentino”, acotó.

La situación se agravó porque tampoco contaba con los medios económicos para comprar parte del equipamiento de la bicicleta. “En pista se corre con ruedas especiales y para mí en ese momento se hacía muy difícil comprarlas. Lo que hice con el ciclismo fue muy a pulmón.Todo salió del apoyo de mis papás y de mis hermanos que también son ciclistas”.

El regreso a Mar del Plata no fue lo esperado. Tuvo una diferencia con su entrenador y emprendió la vuelta a Santiago.

“Caí en una depresión deportiva. Estuve en cama dos semanas y no tenía ganas de hacer nada. Con la ayuda de mis hermanos y mi familia pude retomar lo que tanto me apasiona. Lamentablemente al final no pude correr el Argentino porque toda la plata que tenía lo había gastado en el viaje a Mar del Plata para la preparación”, finalizó Yamila que no pudo cumplir con su gran sueño.