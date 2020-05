Alertan que faltarán alimentos y que “el mayor problema lo van a tener los negocios de barrio”

20/05/2020 - 01:55 Economía

La extensión hasta junio de los Precios Máximos que la Secretaría de Comercio Interior de la Nación prorrogó esta semana hasta el 30 de junio, ‘va a generar un lío de faltantes’ de productos según estimaron desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam).

Según la resolución 133 de la Secretaría de Comercio, los precios máximos de 2.300 productos de la canasta de consumo masivo seguirán vigentes hasta el 30 de junio. Esta iniciativa obligó a los comerciantes a retrotraer valores de venta de varios alimentos y artículos de necesidad, a los vigentes hasta el 6 de marzo pasado.

Esta decisión se tomó a pesar de los reiterados reclamos por parte de algunos empresarios que aseguraron tener la necesidad de hacer ajustes por los aumentos de costos registrados desde marzo.

Para el presidente de Cadam, Alberto Guida, en diálogo con EL LIBERAL ‘los faltantes que va a haber se van a notar en algunas marcas y en determinados productos, pero en su mayoría van a ser los que tienen como principal insumo la harina’. De acuerdo con lo señalado, este tipo de productos tiene como insumo clave a la harina, y cumplir con los precios máximos será complicado porque ‘el trigo es una de las comoditties -materias primas- que más aumentaron’.

Puntualizó Guida que ‘los faltantes de algunos de estos productos ya están instalados e irán faltando en forma alternativa’. Agregó que ‘la industria para no generar desabastecimiento va entregando en pequeñas cuotas. Al único canal que no le hacen faltar es a las grandes cadenas para mantener su valor de mercado con las marcas’.

Pero, ‘el mayor problema lo van a tener los negocios de barrio, porque muchos no están yendo a los mayoristas y la distribución con vendedores está restringida’. Destacó que ante el escenario actual, ‘el que tiene local propio y no tiene empleados, si no atiende la familia, como el caso de los chinos, prefieren cerrar hasta que termine el control de precios y guardan su inventario’.