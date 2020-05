A Rocío Oliva le preguntaron quién fue el mejor jugador de la historia... ¿Eligió a Diego?

20/05/2020 - 13:49 Deportivo

Rocío Oliva, ex pareja de Diego Maradona, estuvo como invitada en Intratables y sorprendió a todos con su respuesta, al elegir a otro jugador y no a su ex como el mejor del mundo.

En plena entrevista Doman le preguntó: "¿Quién fue el mejor futbolista de la historia?" y Rocío se tomó un tiempo para pensar. De inmediato, Domán fue por más: "No podés dudar ahí. Acá, el tema es que dudó. Lo que pasa es que la pregunta se la hice trabada a propósito".

Sonriente y un poco burlista, la ex del futbolista se excusó: "Es que yo nací en el 90. No, bueno… es que tampoco lo vi jugar mucho a él. Obviamente, que vi videos, ganó la Copa del Mundo".

"Yo quiero hablar de lo que conozco. A mí me gustaba Ronaldinho. ¡Hacía cada cosa con la pelota!", sentenció.