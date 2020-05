Video: la dolorosa lección de un puercoespín a un leopardo

20/05/2020 - 20:30 Mundo Web

Un video que se hizo viral en las redes sociales muestra el encuentro nocturno entre un joven leopardo y un puercoespín en la reserva de Katarniaghat (Uttar Pradesh, India).

En las imágenes, que un oficial del Servicio Forestal de India publicó en Twitter el pasado 16 de mayo, se aprecia que el felino acecha al roedor en una carretera.

Primero el puercoespín intenta alejarse, pero luego se acerca al leopardo. El depredador espera agazapado y, cuando lanza un zarpazo, el otro mamífero se gira para darle la espalda.

Tras sentir las agudas espinas de su presa, el carnívoro desiste y se aleja escarmentado.

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d