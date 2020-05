Chávez trae de vuelta la ficción argentina a la televisión

20/05/2020 - 21:39 Pura Vida

En medio de la suspensión de las grabaciones de todas las ficciones, que derivó incluso en el abrupto final de la telenovela “Separadas”, El Trece, anunció en su cuenta de Twitter la repetición del “Tigre” Verón, la otra ficción que, en su caso, iba a estrenar este año su segunda temporada.

Si bien esa nueva entrega ya tiene rodados 6, de los 8 capítulos que la integrarán, el canal comandado por Adrián Suar decidió repetir la primera temporada, en la que Julio Chávez vuelve a conquistar al público argentino en la piel de un polémico sindicalista del gremio de la carne que debe arriesgarlo todo cuando la tormenta perfecta, creada por sus adversarios, sus enemigos del mundo patronal y la misma justicia, se cierna sobre él y su familia.

La idea quizás tenga que ver con calentar la pantalla para el posible pronto estreno de la continuación de esa historia que tuvo alto rating y que contó con la participación de Antonio Caponi, Andrea Pietra, Manuel Callau, Muriel Santa Ana, Alejandra Flechner, Diego Cremonesi, Roberto Vallejos, Sofía Gala, Esteban Masturini, Nicolás García Hume y Germán De Silva, Daniel De Vita.

Las grabaciones de la segunda temporada del “Tigre” Verón se encuentran suspendidas debido a las medidas implementadas por el Covid-19. No obstante, los referentes de la industria audiovisual están negociando con las autoridades nacionales los protocolos que se podrían aplicar para permitir una pronta vuelta al trabajo de los actores y los equipos técnicos que integran el plantel de las ficciones. Sobre las derivaciones del perfil de su personaje para la siguiente temporada, Chávez adelantó a Télam: “Sale de la cárcel y va a ver cómo carajo hace para restablecerse y recuperar el tiempo perdido. De su vida, de su sindicato, de su poder, de su no poder, de su volver a poder. Está en una situación especial”.

“El ‘Tigre’ Verón es una suerte de saga que finalmente tiene los ingredientes de un western, del aparente malo que al final no es malo o que lo ves bien y te preguntás si está tan bien. Se intenta construir un pequeño caudillo, del hombre que no es domesticado finalmente”, agregó el actor cuando analizaba lo que había sido la primera entrega.

En su momento, el secretario general del sindicato de Camioneros había denunciado a la productora de Adrián Suar por “plagio”, al asegurar que se habrían basado en su historia personal para realizar la serie que tienen a un sindicalista como protagonista.

Alejado de las polémicas, Chávez reflexionó: “Me pareció que hice un trabajo de ficción, que todo análisis que se puede hacer tiene que ver con la construcción de un personaje que se llama el ‘Tigre’ Verón que es absolutamente de ficción. Yo quise hacer un personaje que divierta, que entretenga y que construya un personaje, un tipo que se llama el ‘Tigre’ Verón, y creo que en ese sentido lo pude construir”.

Y agregó: “Que hagan el debate que quieran, pero yo trabajo con mi oficio. No tiene que ver con que me guste o no me guste y no fue mi intención. Mi intención era trabajar y producir un personaje que estuviera al alcance y que lo viera el espectador”.

A través de un abogado, Moyano había hecho hincapié en las similitudes de su propia historia con la que se narra en la ficción, ya que el personaje principal está rodeado por sus hijos, y según el letradp que representaba al sindicalista “es evidente por el color de las banderas, por el nombre de los personajes, por las actitudes y los parecidos físicos”. Por lo que no resultaba suficiente que la productora aclarara que “cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia”. Habrá que ver si la polémica continúa con la vuelta del “Tigre” Verón. l