Pronostican que disminuirán las importaciones los principales socios comerciales del país

20/05/2020 - 23:56 Economía

La Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici) pronosticó que el intercambio de la Argentina con el mundo se verá afectado en los próximos meses por la disminución en las importaciones de sus principales socios comerciales.

Esa performance se enmarca en la situación actual de pandemia de coronavirus, que ‘impacta fuertemente en el comercio internacional, con caída en precios y volúmenes comerciados que refleja el freno en las principales economías del mundo’, evaluó la Aaici.

Según el Monitor de Exportaciones de la Agencia, la baja en los envíos al exterior, que sumó en marzo US$ 4.320 millones, fue motivada por los descensos de 14,4% en los volúmenes y de 1,7% en los precios.

Durante el primer trimestre se registraron ventas trasfronterizas por US$ 13.200 millones, -6,8% que en enero-marzo de 2019, por bajas de 5% en las cantidades y 2% en los precios, detalló el organismo.

El mayor descenso en las exportaciones de marzo lo sufrieron las manufacturas industriales (-20,5%, apenas US$ 1.264 millones), y sólo gracias a la relativa mejora en enero y febrero se redujo la baja en el primer trimestre a 12,5% (US$ 3.578 millones). La Agencia destacó la coyuntura mucho más favorable para los embarques de productos primarios, que sólo cayeron 1,7% en marzo (hasta US$ 1.325 millones), mientras en los tres primeros meses del año se incrementaron 8,1% (US$ 4.072 millones).l