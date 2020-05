“Luigi” Villalba: “Me entusiasma la idea de dirigir a Central Córdoba”

21/05/2020 - 01:24 Deportivo

Por Gustavo Paz

Tw: @GustyPaz

Las negociaciones para elegir al nuevo entrenador de Central Córdoba no se detienen pese a la cuarentena. El mánager Alexis Ferrero sigue dialogando con varios entrenadores para definir al sucesor de Coleoni y todo hace indicar que la semana que viene podría ponerle fin a la novela en el Oeste.

Uno de los entrenadores que hizo llegar su proyecto al Oeste es Facundo “Luigi” Villalba, ex jugador de River quien en diciembre pasado dejó de ser el DT de la Reserva “millonaria” tras un exitoso ciclo de cinco años.

El ex delantero dialogó anoche en exclusiva con EL LIBERAL y confesó que lo entusiasma la idea de poder dirigir al “Ferroviario” cuando se reanude el fútbol en la Argentina.

“Es un club que tiene un lindo desafío. Llevamos mi proyecto. Tengo gente amiga que está hablando por mí con la dirigencia. Central Córdoba hoy está en la máxima categoría, algo que no lograba la provincia desde hace años, por primera vez con estos nuevos torneos. Me interesa el proyecto que tienen. Ojalá se pueda dar. Espero que se pueda dar. Es momento de esperar para ver qué deciden. La realidad es que me entusiasma mucho la posibilidad”.

Villalba comenzó a dirigir la Reserva de River en el 2014 y a fines del año pasado, por pedido de Marcelo Gallardo, dejó su cargo. “Creo que es tiempo de comenzar a mostrar mi trabajo. Fueron cinco años los que estuve en la Reserva de River y me sirvieron para estar preparado para un desafío como este. Estoy listo para cuando se me presente una chance como ésta. Hoy, estoy esperando esa posibilidad y ojalá se pueda dar”, confesó el técnico.

“Si se llega a concretar lo de Central Córdoba, agarraría en un momento lindo. En lo personal, siento que necesito una posibilidad como ésta. Me entusiasma muchísimo. El hecho de comenzar a trabajar con un plantel profesional me provoca mucho entusiasmo porque me preparé para esto. Ojalá que la chance llegue lo más rápido posible. Estoy con muchas ganas”, confesó “Luigi”.

Facundo Villalba, elogió el trabajo que hizo Gustavo Coleoni en Central Córdoba y confesó que conoce bien las cualidades de su actual plantilla.

“Conozco muy bien a todos los jugadores de Central Córdoba. Me la paso viendo fútbol y por supuesto que conozco a su plantel actual. Me gustó mucho cómo jugó el equipo desde que está en Primera. Creo que tiene menos puntos de los que verdaderamente merece. Mostró mucho y, para mi forma de ver, sufrió más de la cuenta. Quizás puede haber tenido algo de mala suerte. Muchas veces demostró ser más que el rival. Vi que le llegaban pocas veces y le concretaban, como puede pasar en el fútbol. Me gustó la idea futbolística que venía teniendo. Tiene un plantel interesante. Me gustó que de local y de visitante, juegue de la manera que lo hacía. Proponía un fútbol muy lindo”, cerró el entrenador.

Un DT sanguíneo y “de la escuela de River”

Facundo “Luigi” Villalba trabajó cinco años con la Reserva de River, donde pudo exhibir su idea futbolística. El ex delantero es un entrenador que vive los partidos de manera intensa y lleva “la escuela de River en sus venas”.

“La realidad es que uno siempre se debe adaptar al plantel que tiene, pero vengo de la escuela de River. Tuve la suerte de haber jugado en México y la escuela mexicana me gusta mucho. Trato de ponerles esa impronta a mis equipos. Un fútbol que sea lindo”, confesó “Luigi”.

Villalba comentó, además, que no tuvo la chance aún de conocer Santiago del Estero.

“No conozco aún Santiago del Estero. No tuve la suerte, pero me hablaron muy bien de la provincia y de su presente. Ojalá se pueda dar esta chance”, cerró el entrenador.

Julio Cruz destacó su trabajo en River

El ex delantero de River y del seleccionado argentino, el santiagueño Julio Cruz, dialogó ayer con EL LIBERAL y opinó sobre su amigo Facundo Villalba, uno de los entrenadores que suenan hoy para dirigir a Central Córdoba.

“Es una gran persona y un gran profesional. Lo conozco muy bien y sé cómo trabaja. Fue mi compañero en River hasta que me tocó irme a Europa. Ojalá se le pueda dar esta chance. En Santiago tengo familia, gente amiga y me pone feliz que hoy tenga su equipo en Primera”.

Seguidamente, Cruz destacó el presente deportivo en Santiago del Estero. “Es algo histórico que hoy la provincia tenga a Central Córdoba en Primera y que cuente además un estadio único con esas características, de primer nivel”, cerró el “Jardinero”. l