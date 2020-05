Maxi López: “No sé si voy a tener la chance de regresar a River”

21/05/2020 - 01:28 Mundo River

El delantero Maximiliano López, surgido en las divisiones juveniles de River Plate, puso reparos ante un posible regreso al club para finalizar su carrera.

“Estuve poco en River, pero el fútbol es dinámico y no sé si voy a tener la posibilidad de volver. Siempre me costó estar lejos de mis hijos y no es mi idea alejarme ni para tener una revancha. Hoy lo vivo como hincha”, señaló el actual atacante de Crotone, de Italia, para Fox Sports.

López, de 36 años, se refirió a Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de River con 11 títulos, a quien tuvo de compañero entre 2004 y 2005.

“Tuve la posibilidad de jugar con Gallardo cuando vino de Europa. Ya se veía que tenía otro paso en la cancha, te decía las palabras justas en los momentos justos. Gracias a él, River recuperó la mística copera”, señaló el ex Barcelona de España.

Por último, ‘Maxi’ López recordó su partido más destacado con la camiseta de River cuando resultó una pesadilla para el entonces defensor de Boca Rolando Schiavi en el Superclásico que el Millonario ganó por 1 a 0 en La Bombonera, por el torneo Clausura 2004.

“Mediáticamente fue el partido que me consagró en la Argentina, y para mí fue el más importante de mi carrera. Schiavi dijo que ese partido me vendió al Barcelona. Me acuerdo que me mató a patadas ahí y en los partidos por la Copa Libertadores”, evocó López.

Por otra parte, López, que sufrió la pérdida de su padre a tan sólo 11 años, tomó al fútbol como su ‘terapia’.

“Porque cuando tenés otros temas, te centrás en el fútbol, te olvidás, hablás con tus compañeros, compartís y te divertís. Ya hace muchos años elegí ser feliz siempre, siempre fui un tipo positivo”.l