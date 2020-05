García Cambón pidió ser invitado a un superclásico

21/05/2020 - 01:38 Mundo Boca

Carlos María García Cambón, quien le marcó cuatro goles a River en su debut en Boca, le pidió a Juan Román Riquelme, a quien dirigió en 1998, ser invitado a ver un superclásico.

“Me encantaría que ahora que Riquelme forma parte de la Comisión Directiva, me dé la posibilidad de ir a ver un partido a la cancha de Boca. ¿Podés creer que a mí nunca me invitaron a ver un Boca/River?”, expresó el ex futbolista de 71 años.

García Cambón se refirió a un privilegio que tienen los ex jugadores de River, a modo de comparación: “Cualquiera que haya jugado aunque sea un rato ahí, tiene a su disposición un carnet que le da la Comisión Directiva para ir a la cancha a ver los partidos que quiera. Boca eso nunca lo hizo”, tiró como propuesta en el Show de Boca.l