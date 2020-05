El Club Hípico también trabaja para el retorno

21/05/2020 - 01:47 Deportivo

El deporte santiagueño sigue esperando el visto bueno de las autoridades de la Nación y de la Provincia, para volver al ruedo en cuanto se pueda. Y en este sentido, el hipismo no es la excepción. Es por ello que el presidente del Club Hípico de Santiago del Estero, Germán Nasif Saber, comentó que desde la institución se está trabajando en la elaboración de un protocolo de seguridad estricto de sanidad, para que el deporte pueda retomarse cuando lo decidan así.

Nasif Saber indicó que se está trabajando de manera interna en el club para ver de qué manera se organizan las medidas a seguir. “Tengamos en cuenta que es un deporte que depende mucho del animal y es importante que ellos no pierdan su estado, su temperamento, al igual que los animales con los cuales se practica equinoterapia”, contó

El dirigente agradeció a las autoridades provinciales porque le dieron permiso para que los petiseros y empleados del club puedan ir a darle de comer. “También se aprovecha para hacerlos que caminen y se los higieniza. También se fumiga el club para alejar a los mosquitos”, contó.

Recaudos

Para Germán Nasif Saber se están tomando todos los recaudos necesarios en el club y se está colaborando con las medidas dispuestas por el Gobierno por la pandemia del coronavirus que nos afecta a todos y muchísimo. “Buscamos la manera para que todo sea lo más leve posible. Que los animales tengan movimiento, porque ellos necesitan tener destrezas y para que no pierdan su temple y que ello no pueda ser un peligro a la hora de volver, para que cuando lo vuelvan a montar no estén con estrés”, advirtió.

Sobre el protocolo, el presidente dijo que se está terminando de confeccionar, al igual que muchas provincias para que se pueda retomar la actividad. “Estamos como quien dice en la gatera, esperando que las cosas mejoren. La idea es que la vuelta esté reglamentada de manera ordenada bajo los lineamientos de la Federación. Queremos evitar algún tipo de contagio. Se hará por turnos, por categorías, siempre de a poco. Los chicos están ansiosos por volver y es lógico porque extrañan pero hay que espera un poco más. Quiero agradecer a los profesores Mario Pereyra y Patricia Suárez que están pendientes de todo esto y a disposición del club. También al Gobierno por el apoyo”, aseguró.

Nicolás Yunes Ick desea poder volver a montar

El jinete de Club Hípico Santiago del Estero Nicolás Yunes Ick comentó que está esperando ansioso la vuelta de la actividad. “La pandemia afectó de una forma brutal a nuestro deporte, que depende mucho del lazo jinete-caballo, así que sería importante volver cuanto antes a montar. En otros establecimientos del país la actividad ya está volviendo de a poco. Sería bueno que ocurra algo así en el nuestro, ya que el deporte no requiere del contacto cercano con gente. Que se pueda y se deje entrenar a dos o tres jinetes como para que los caballos no sigan perdiendo estado físico y valor”, advirtió.

También Nicolás Yunes Ick aseguró que le hubiese gustado poder armar el concurso regional en Santiago. “Año tras año convoca más gente y en éste teníamos la posibilidad de contar con grandes jinetes pero no pudo ser”, recordó.

El jinete quiere que la cuarentena termine lo antes posible. “Hay que ser conscientes de que ésta es una situación extrema, y hay que tomar todos los recaudos. Me gustaría, que para que nuestros caballos, que son el sustento para muchas personas, se mantengan y la pérdida no sea tan abrupta que se revea la situación y se permita volver con un protocolo con barbijo, con control de las temperaturas tanto a la entrada como a la salida del recinto, etc”, dijo. l