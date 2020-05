Juan Ignacio Brussino: “Sé que a Nico lo convenzo para que venga a Quimsa”

21/05/2020 - 02:02 Deportivo

Juan Ignacio y Nicolás Brussino tienen un sueño: jugar juntos. Y el base armador de Quimsa aseguró que podría convencer al escolta del Zaragoza español para que pongan la camiseta de la “Fusión” en el futuro.

“Es mi sueño, está hablado. Él está en Europa, tiene una carrera por delante y es muy joven. Si seguimos en el club, lo podemos convencer. Sería lindo. Esperemos seguir en Quimsa. Yo sé que a Nico lo convenzo para que venga a Quimsa”, tiró “Juani”, que habló en vivo por la cuenta de Instagram de la entidad fusionada.

“Estar tantos años lejos uno de otro, no poder compartir muchas cosas, haría más fácil poder convencerlo. Por lo que he leído en una nota, él quiere que juguemos juntos algún día. Capaz que el día de mañana, se concrete”, agregó entusiasmado.

“Juani” recordó cuando le llegó a “Nico” la oferta para jugar en la NBA. “En todo momento, cuando apareció el interés de Dallas Maverkcks, me estuvo llamando, contando o preguntando qué hacer, qué pensaba yo. Le dije: ‘el tren pasa una vez’. Y aprovechó. Esa experiencia de tres años fue muy importante. Eso hizo que hoy esté en el nivel que está. Uno, sabiendo que también está en la misma profesión que él y verlo jugar contra Curry, Lebron (James) y no poder estar allá, duele. Uno también tiene una familia, un trabajo y una responsabilidad. Todo lo que está logrando es un orgullo para toda la familia y él bien sabe que cada paso que dé, va a contar con nosotros”, comentó en diálogo con el periodista Federico Pérez Carletti.

El base armador santafesino también habló de lo que mostró Quimsa en la temporada. “Hemos terminado en un pico muy alto, peleando cada torneo que jugamos. Cómo volvemos sería muy difícil de analizar ahora, por los días que han pasado y las circunstancias de cada jugador. Las primeras jugadas serán fundamentales para cada uno hacer una evaluación y ver cómo está. Ya hace 60 días que no estamos tirando al aro y eso en mi vida nunca me había pasado”, explicó el jugador, que permanece en la “Madre de Ciudades”.

“Trato de no pensar. Cuando se vuelva y podamos estar en una cancha, no nos vamos a poder ir de ahí. Estar 60 días hace que todo sea ilógico. Cuando volvamos, las primeras semanas van a ser fundamentales. No todos estamos igual y no todos venimos del mismo lugar. No quiero hacer futurología, pero ojalá sea lo más pronto posible”, agregó.

Al ser consultado acerca de si tendría que elegir entre la Liga Nacional y la Champions League, respondió: “A los dos, porque nunca he ganado la liga y estábamos primeros. Nos quedaba un trajín muy importante de 16 o 18 partidos, que no iban a ser fácil, pero haríamos todo posible para terminar entre los cuatro. La Champions es más corto y más directo. Nos dio otra ventana para mostrarnos, que otra gente vea a Quimsa como institución. Sueño con los dos. Sé que la Champions no es fácil, pero es más cortita. La liga, en cambio, es muy difícil, pero faltaba un trabajo para hacer, que por cómo estaba el equipo la íbamos a realizar de buena manera”.

“Juani” también fue consultado por la selección, a sabiendas de que el año pasado estuvo preseleccionado. “Uno trabaja y tiene sueños también para el día de mañana jugar en la selección argentina o en el exterior. Es el combustible que uno usa para seguir entrenándose y alcanzando objetivos. Sabía que era una preselección, que había una lista y que iba a ser medio difícil. No se dio como uno quiso, uno respetó la decisión y se sintió contento por estar en ese grupo. Ahora queda seguir trabajando. Quién te dice en el futuro. Sería muy lindo”, indicó.l