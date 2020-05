Leandro Cárdenas: “El Argentino de Mar del Plata me llevó a jugar en Italia”

21/05/2020 - 02:04 Deportivo

Nada es casual. Todo lo que pasa en esta vida es por alguna razón. La historia que viene a continuación tiene un condimento especial. No es para menos. Leandro Cárdenas es un joven santiagueño que juega al hockey sobre césped en Old Lions cuando está en Santiago y en HC Bondeno cuando lo hace en Italia.

Su posición en la cancha es de delantero y su mayor virtud, el gol. Siempre obliga a la defensa a cuidarse un poco más y a tratar de que no sea sorprendida por su olfato goleador.

Es de temer y de tener una anécdota que marcó un antes y un después en su carrera deportiva. Y él mismo lo reflejó así: “Todo pasó cuando jugué el Campeonato Argentino con el seleccionado Sub21 de Santiago en Mar del Plata en el 2018”, relató al principio.

Pero antes de eso, la experiencia había arrancado un poco al revés para Leandro. “Los chicos viajaban el miércoles a Mar del Plata y yo tenía examen el jueves. Siempre, cuando veía que coincidían las fechas de los torneos con los exámenes, lograba cambiarlos, pero aquella vez no pude”.

Las ganas por estar en el certamen de “La Feliz” eran más que cualquier otro desafío. Leandro sabía que no podía faltar y al día siguiente tomó viaje a Mar del Plata en un avión. “Llegué el mismo día del primer partido de la selección y tuve la chance de jugar”, recordó.

Ya en el tercer día de estadía en Mardel, Leandro no se sintió bien y vio que su continuidad en el torneo estaba muy en peligro.

“Me desmayé después de que me inyectaron una B12 porque me dolían mucho las piernas. Caí con un cuadro de deshidratación y me prohibieron jugar. Me sentía muy débil para hacerlo”.

El goleador del equipo santiagueño estaba emocionalmente destruido y no había palabras que consuelen tanta angustia y tristeza por lo que estaba viviendo.

“Los entrenadores eran mi papá Luis y Rubén Matos. Ellos no me querían poner cuando yo les pedía que me dejaran entrar un rato. Quería terminar el torneo jugando”.

La insistencia tuvo éxito y Leandro jugó los últimos minutos del partido. “El Argentino era lo que más esperaba en el año, además de ser el capitán del equipo. Al final, terminé siendo el goleador del campeonato”, rememoró con orgullo.

Pero eso no es todo. La actuación en el certamen, le valió para que el presidente del club italiano, donde juega ahora, lo llamara para integrarlo al equipo.

“Gracias a ese Argentino, hoy estoy jugando en Bondeno”, dijo.

Maldita pinchadura

Para terminar la charla, Leandro recordó otro episodio que le tocó vivir con su padre, en un accidentado viaje a Salta.

“Yo jugaba para la quinta División de Popeye y un día estábamos viajando con mi papá en el auto y nos detuvimos en la ruta por la pinchadura de un neumático. Tampoco teníamos la de auxilio para seguir por lo que mi mamá tuvo que trasladarse en un remís 40 kilómetros con una cubierta para solucionar el problema. Al final, el viaje a Salta lo hicimos también con ella”, concluyó Leandro en el cierre de una historia que mezcló alegría con tristeza. l