FÚNEBRES | 21 de mayo del 2020

- Gastón Ariel Ávila Pereyra

- Valentino Juárez Jaimez

- María Susana Muxi de Touriño

- Mercedes del Rosario Sotelo (La Banda)

- Gustavo Adrián Ojeda (La Banda)

- Ester Mirian Ruiz (La Banda)

- Graciela Cristina Pereyra

Sepelios Participaciones

CHÁVEZ GEREZ DE AGUIRRE, YOLANDA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/20 en Córdoba|. Los integrantes del estudio jurídico Cerro: Dres. Francisco E. Cerro; Gabriel Horacio Lucena; Diego Luis Jiménez; Guadalupe Ábalos Cerro; Pablo Iñíguez; Gonzalo Montenegro; Julio Villalba Cianferoni; Adela de Beltrán y Adriana Sosa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ GEREZ DE AGUIRRE, YOLANDA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/20 en Córdoba|. Francisco Eduardo Cerro, Mercedes Cluseella, sus hijos Francisco y Antonella; Sebastián, María Magdalena, Delfina María y su nieto Francisco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ JAIMEZ, VALENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Juan Orlando Zelaya, Carlos O. Zelaya, María de los Ángeles Zelaya y sus respectivas familias. Elevan sus oraciones por su descanso eterno. Te llevaremos en nuestro corazón por siempre querido Vale. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. " Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros por siempre en el corazon y haga brillar para ti la luz que no tiebe fin ". Su hijo Luis Manuel, hija politica Maria Delia Sagolpa, sus amadas nietitas Emma e Inés, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Sus primos María Eugenia Cantos Fonseca, Carlos E. Sánchez Ruiz, sus hijos Manuel, Soledad, Ximena, Eugenia y Rodrigo con sus respectivas familias participan con dolor la partida de nuestra querida Susi y acompañamos a su familia en estos difíciles momentos. Rogamos una oración en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su primo Raúl Orlando Paz, Esmeralda Filippa y sus hijos María Verónica, Oscar, María de los Angeles, Emanuel y Guillermo participan su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este doloroso momento.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Enrique Zuccarino, Ana María Cinzano e hijos acompañan a esta estimada familia en estos momentos de resignación. "Que el Señor los proteja y los guíe".





MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. La comisión directiva y socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su socia y miembro de la C.D. Sra. Alicia Muxi. Ruegan oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Los amigos de su hermana Alicia: Analía, Emilio, Nena, Titi y Enrique participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Martin Rojas y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de Susy y acompañan a Pancho y sus hijos en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su amiga Zuny Terrera y sus hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo y Virginia Touriño, que la extrañaran siempre, participan su fallecimiento con inmenso dolor y acompañan a la familia con mucho cariño.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Sus cuñados Ana Maria, Ricardo, Marina y Luis Touriño despiden con profundo dolor a la querida Susy y acompañan a la familia con cariño.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Álvaro Cantos y Leonor, sus hijos Alvaro y Anita, Ernesto, Pablo, Virginia y Ruben, sus nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. CPN. Justo Molina Areal y su esposa Rosita Pernigotti, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Pancho. Sus restos fueron inhumados el dia de ayer.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Amigos y compañeros de su esposo Pancho de la Promocion 1968 de la Esc. Nacional de Comercio participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados el dia de ayer.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Hilda y Fernando Giribaldi participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo Pancho, hijos y nietos. Sus restos fueron inhumados el dia de ayer .

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. " Señor concedele a Susi un lugar junto a Ti, donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad ". Los suegros de su hijo Luis. Carmen Ruiz y Carlos Sagolpa, hijos Carlos Amado y Maria Delia acompañan a su esposo Pancho Touriño y demas fliares. en este momento de tanto dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Juan José y Enrique Andrés Marquetti, Carolina Sosa, Manuela y Santiago Marquetti participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Sus cuñados Marina Touriño y Ernesto Alurralde, sus sobrinos Cecilia, Ernesto, Marina, Augusto, Vanesa, augustito y Paola. Despiden con gran pena a la querida Susy.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Nelvi Kuriger de Alurralde y familia participan con gran pesar su fallecimiento.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Tus amigas y compañeras de siempre te despiden con amor: Sara Achával, Lili Mateo, Chamaca Córdoba, Tere Ribas, Zuni Terrera, Gorda Castro, Marta Azar, Patricia Davidson, Georgina Tarchini, Anita Loza, Tere Luna y Susana Lugones.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Julio Morales, su Sra. Inés, sus hijos Luciana, Nicolás, Victoria y Rocio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Alfonso Roger, Joaquin Roger, Mario Piccolo, Sebastian Sang, Juan Moso, Luis Misio, Walter Jimenez, Daniel Llugdar, Gustavo Medina y Julio Morales participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Maria Pia Allones, sus hijos Francisco y Martina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Carlos y Tete Allones y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Cecilia, Andrea Castellano y flias. acompañan en este momento de dolor a su amiga Anita y familiares por el fallecimiento de su madre.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Nilda Delcolla participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. " Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus vecinos y amigos Roberto Rojas, Graciela De Grandi y sus hijos : Roberto, Martin, Valeria y Gonzalo despiden con profundo dolor a la querida Susy y acompañan con afecto a Pancho y sus hijos en este triste momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su vecino: Luis Alberto Velazquez y Sra. Maria Mercedes, su hijo Luis Alejandro participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MUXI DE TOURIÑO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Rosa Eugenia Orieta de Leiva, sus hijos Edgardo, Andrea, Eugenia, Gaspar, Jimena y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Ana María y demás familias en este doloroso momento. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

PEREYRA, GRACIELA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/20|. Su esposo Dante Escobar, sus hijos Leonela, Emanuel, sus hermanos, Maria Susana, Liliana, Eduardo, hijos políticos Walter, Victor, Mari y demás familiares. Sus Restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

PÉREZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 20/5/20|. Su esposa Aurora Trinidad Díaz, sus hijos Mario Ramón, Natalia, Cecilia, Walter, María, Luis Pérez, h. políticos Eva, Carlos, Omar, Daniela, Fernando, Morena, su madre Lucía Herrera, nietos y demás fliares. participan su fallec., sus restos fueron inhumados cementerio de Los Flores. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PÉREZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 20/5/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Adolfo Witte y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de don Mario. Ruegan cristiana resignación a toda su familia.

PÉREZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 20/5/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Asoc. mutual Yanapay de Docentes Privados participa con profundo pesar el fallecimiento del suegro de la empleada Daniela Herrera.

SALVATIERRA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. "El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido". Su sobrina Ana María Alegre de Ledesma, sus hijos María Lorena, María de los Ángeles y Martín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Humberto Titi Floridia, su esposa Lucy de Floridia, sus hijos Mariel Floridia de Saá, Claudio Saá, sus nietas Hilén y Zahira Saá Floridia participan con dolor el fallecimiento de su amigo Lalo. Lleguen nuestras condolencias a sus hijos Dr. Ariel, Magali y Lili, hijos politicos, nietos, su sobrina Maria Esther. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Daniel Prados, Maria Nilda Trejo, Pablo y flia. Ariel y flia. participamos su fallecimiento y acompañamos en el dolor a sus hijos y nietos. Rogamos oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. "Señor tu hijo ya está ante Ti. Haz que brille para el la luz que no tiene fin". Su cuñada Chimbela Sosa de Córdoba y su ahijada Analia Teresita Córdoba Sosa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares.

SALVATIERRA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. "El Señor es mi oastor, nada me puede faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar ". Sus vecinos de toda una vida: José Rodolfo Cortes y Rosa Ledesma, sus hijos José, Lorena, Carolina, Diego y Marianella y sus respectivas flias. acompañan a sus hijos, nietos y demás fliares.





Recordatorios

MARTÍN, MÁXIMO JOSÉ (Manza) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/05|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Al cumplirse 15 años de tu partida, tus padres Memé y Raul, hermanas Natalia y Melina, demás familiares y amigos. Elevan oraciones en tu querida memoria y e recuerdan con infinito amor. Vives en nuestro corazón.

Sepelios Participaciones

SANTILLÁN, ADRIANA - DÍAZ, ELIANA ANABEL - DÍAZ, ORNELLA ALEJANDRA (q.e.p.d) Fallecieron el 19/5/20|. La Asociación Mutual San Jorge participa y lamenta el fallcimiento de la hermana y sobrinas de la profesora Valeria Santillán, docente de la institución.

SANTILLÁN, ADRIANA - DÍAZ, ELIANA ANABEL - DÍAZ, ORNELLA ALEJANDRA (q.e.p.d) Fallecieron el 19/5/20|. El Instituto Superior San Jorge participa del fallecimiento de la hermana y sobrinas de nuestra querida profesora Valeria Santillán.

Sepelios Participaciones

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. "Que el Señor te dé el descanso eterno". Maruca Isares participa con profundo dolor el fallecimiento de su primo. Eleva oraciones en su querida memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Dr. Cristian Castillo y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por el descanso eterno de su alma. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Selva Sosa de Yudi, sus hijos Rubén, María del Carmen y Silvia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Tus vecinos y amigos de siempre Nena y Negro Villanueva con profunda congoja elevan una oración en tu memoria. Te recordaremos siempre con el cariño de una infancia compartida con mi hermano Coki y mi madre en quien supiste despertar un gran cariño maternal. Querido amigo mereces descansar en paz. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Rosana, Mariel, Virginia, Mariale y Pedro Villanueva participan con profundo dolor la pérdida irreparable de su vecino de toda la vida, que nos vio crecer junto a sus hijos, con quienes supimos forjar desde nuestra infancia una hermosa amistad. Te recordaremos siempre como un hombre de una fe inquebrantable y profunda convicciones cristianas, padre ejemplar, presente y generoso. Con gran pesar acompañamos a toda su familia a atravesar esta gran pérdida. Que en paz descanse y brille para él la luz que no tiene fin. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Ing. José López y su esposa Ing. Mariel Villanueva participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Sergio y Marta Elena y demás familiares. Elevan una oración en su memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Marta Banegas, María Marta Harón y flia, Gabriel Harón y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para él la luz que no tiene fin. Acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Silvia Yudi participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus colegas y amigos, Sergio, Emanuel y Marta Elena. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. El Circulo Médico de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socia Dra. Yanina Dahi. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Dr. Javier Castillo, Lorena Soria y Agustín Castillo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Antonio Alberto Véliz, María Eugenia Sabagh y Julián Véliz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su esposa, a sus queridos hijos y nietos. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Eduardo "Lalo" Charubi y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado amigo y vecino. Elevan oraciones al Altisimo rogando por el descanso eterno de su alma y una pronta y cristiana resignación para toda su flia.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Yolanda y Martín Castellanos Villanueva y flia participan con profundo dolor la partida al descanso celestial, del esposo de nuestra apreciable amiga Teresa y flia. Rogando para él el descanso en paz.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Alicia de Morra, sus hijos Jorge, Diego y Lautaro y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia, en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Centro Médico San Luis, participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestra colega Dra. Yanina Dahi y acompañamos a toda su flia. en tan doloroso momento.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Dra. María José Baracat participa con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Teresa y padre de sus amigos Sergio, Marta Elena, Emanuel y Yanina y a toda su flia. política. Ruegan oraciones en su memoria.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Dr. Juan Manuel Baracat y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones rogando por su descanso en paz. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Silvia Nora Salim e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Dr. José Luis Hernández y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Que Dios te tenga en su Reino como nosotros en el corazón". Oscar Cadamuro, su esposa e hija y Roberto Soria participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo, quien fuera alma y motor de varias instituciones frienses. Acompañan con afecto a su esposa, hijos y nietos. Rogando cristiana resignación.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. César Monti y familia participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso momento, Elevan oraciones por su descanso en paz y cristiana resignación a su familia.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Raúl José Jalaf y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Ing. Heraldo Jerez y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Lucas Cepeda Jerez acompaña con profundo dolor, por el fallecimiento de su abuelo, a su amiga y compañera Isabella Dahí (Ichu). Elevan oraciones rogando su eterno descanso.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|.Comisión Directiva y socios de la Cámara de Comercio e Industria de Frías participa con dolor el fallecimiento de su socio y ex presidente de la institución. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Buby Ponce y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. La vida no es la que vivimos, la vida es la honra del recuerdo. Beto Mubarqui y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y desde Estados Unidos acompañan a su esposa he hijos en este momento de enorme pérdida. Elevan cristiana resignación para ellos y elevan oraciones en su memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. "Morir no es detener los pies sino darles un descanso".Oscar Lobo y sus hijos María Belén y Mariano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. "Señor concédele un especial lugar ante Ti en este comienzo de un nuevo modo de vivir para siempre". Mario Sosa y su hija Iris Teresita, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

DAHI, ELÍAS FARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Sebastián Salim, su esposa Paula Dabhar, sus hijos Tomás y Paulita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JEREZ DE GÓMEZ, CLARINDA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Yolanda Castellanos Villanueva y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. Juan Jerez y flia. Rogando que brille para ella la luz que no tiene fin. "Santa Clarindita" como la nombraba la profesora Raquel Greising, descanse en paz.

ZABALA, LUCÍA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Sus hijos John y Lali, su hija política Yeni, nietos Brenda, Nacho, Catriel, Frida y Gael participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

Recordatorios

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (Rodi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Hoy hace un año que no estás, hoy una vez más recuerdo cuando hablábamos que cada persona tiene un destino marcado, y estábamos de acuerdo; pero... jamás pensé que llegaría tan pronto, no estuve preparada para recibir tan triste noticia. Siento un gran dolor, te extraño mucho y no hay días que no te recuerde, pero me quedo con saber que mientras estuviste aquí, fuiste una muy buena persona, me lo reafirma los que te conocieron. TE AMO PÁ. Tu hija Mariela, tus nietos Maia, Nacho y Mateo ruegan una oración en tu memoria para que descanses en paz.