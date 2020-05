Víctor Blanco: “El regreso del fútbol en el corto plazo es más un deseo que una posibilidad”

21/05/2020 - 22:35 Deportivo

El presente del fútbol argentino marca el inicio de una nueva etapa con Claudio Tapia al frente de la AFA, pero a la hora de hablar de fechas o plazos para que la pelota vuelva a rodar, nadie puede estimar ni confirmar nada.

Víctor Blanco, presidente de Racing, es uno de los nombres fuertes en la AFA. El dirigente, se refirió a la vuelta del fútbol y relacionó su vuelta directamente con la cantidad de infectados de coronavirus. Expresó que es ‘más un deseo’ que algo que pueda pasar en la realidad en un corto plazo.

‘Pensábamos en junio poder volver a los entrenamientos, pero dependerá de los casos que haya. Veo poco serio que se pueda ir a jugar al Interior del país’, aclaró, en diálogo con Closs Continental, sobre la posibilidad de poder ‘mudar’ el fútbol al norte, como se deslizó en varias oportunidades. En tanto, aseguró: ‘El regreso del fútbol en el corto plazo es más un deseo que una posibilidad’, aseguró, en declaraciones reproducidas por Doble Amarilla.

Por otro lado, mostró su deseo de volver a las prácticas si se toman las medidas sanitarias correspondientes. ‘Si el jugador está sano y no tiene contacto más que con un compañero que está sano no deberíamos tener mayores problemas’, opinó Blanco.

Luego, se refirió a los campeonatos que se disputarán bajo la órbita de AFA, en el que no habrá descensos. ‘Este campeonato no podía quedar abierto habiéndose jugado una sola fecha, y también el tema descensos, que es injusto descender por escritorio’, señaló. ‘Estoy más de acuerdo con que no haya descensos en el 2020 que en el 2021’, agregó, el hoy secretario general de AFA.

Racing

En este duro contexto Racing pudo continuar creciendo y agigantó su masa societaria, sumando un total de 150 nuevos inscriptos a pesar del duro contexto económico que atraviesa el país. La merma fue inferior a la mitad de esa cifra (60), con lo cual el registro le dio ampliamente favorable.

La cuarentena significó una verdadera prueba de fuego para la atención 100% online que brinda el Departamento de Socios, a través de Mili, asistente virtual 24 horas, y la atención vía WhatsApp y telefónica. El esfuerzo ha tenido recompensa, porque en abril se logró conservar al 40% de esa franja y la tendencia marca que, en mayo, ese porcentaje será sensiblemente mayor (la proyección permite estimar un 70% de pago).l