Fabio Bernardo marcó un camino para el taekwondo

El teakwondo provincial es uno de los deportes que tiene una particularidad especial para sus practicantes, que es la enseñanza que le deja para la toda la vida. Uno de sus principios es que forma a las personas con mucha disciplina, y los prepara para afrontar desafíos no sólo en la disciplina sino también en el camino de la vida. Para hablar del taekwondo en la provincia, es ineludible dejar pasar por alto al destacado Fabio Bernardo. Este joven clodomirense fue quien marcó la huella profunda en este deporte, ya que fue primero en demostrar sus excelentes condiciones para el deporte, y conseguir el primer Campeonato del Mundo de la especialidad en Hungría en 1988.

Fabio Bernardo inscribió su nombre en lo más alto del concierto internacional vistiendo la camiseta de la selección argentina. Después aparecieron muchos otros, pero en la disciplina se habla de un antes y después de Fabio Bernardo.

Este joven atleta tuvo sus primeros pasos a los 16 años en el Instituto Aleiv, bajo la supervisión del Grand Máster Ríos Olivero. A los 21 años se trasladó a Buenos Aires para entrenar con el seleccionado nacional. De la mano del Grand Máster Kwang Duck Chung tuvo varias participaciones con la selección, logrando muchos podios y medallas que lo pusieron como uno de los mejores del país.

Logros

Entre los logros más importantes que cuenta en su haber Fabio Bernardo sin dudas está el campeonato mundial de Hungría 1988, pero también previo al evento mundialista en el 87, conquistó en Budapets, deslumbró en el Micro-

estadio de River Plate ganando 5 Medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Argentina.

“La verdad que son recuerdos imborrables, fue una gran alegría para mí conseguir estos logros representando al deporte de mi provincia”, comentó Fabio Bernardo, quien tiene actualmente 54 años, y se alejó definitivamente del taekwondo a los 25. Igualmente el deporte sigue formando parte de mi vida. Estoy casado, tengo 2 hijos, y 1 nieto, vivo a caballo entre España (mi 2da casa) y Santiago del Estero”, contó

Para Fabio, el deporte tuvo un cambio para bien. “La verdad que noté que hubo una evolución muy buena. Estoy satisfecho en todo lo que he participado con el deporte, y agradecido de la gente que siempre me dio una mano y me apoyó en mi carrera”, dijo.

También el deportista contó que de no haber sido taekwondista, seguro se dedicaba al fútbol como su padre (Pilo Bernardo). En otro momento de la charla, Fabio Bernardo aseguró que tuvo el apoyo de su familia, del master Ríos Olivero, del Gobierno de Santiago, de la Municipalidad de Clodomira, y de mucha gente. Ante la consulta si pudiera volver el tiempo atrás para cambiar algo, Bernardo dijo que nada. “Estoy convencido que de los errores se aprende”, reconoció.l