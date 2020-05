Los niños y el tapaboca: quiénes sí deben usarlo y quiénes deben evitarlo

22/05/2020 - 01:23 Santiago

Cuando las autoridades sanitarias de distintos municipios y luego el Ministerio de Salud y sociedades científicas anunciaron que todas las personas podrían o deberían usar cubiertas de tela, tapabocas o barbijos caseros, para evitar la propagación del nuevo coronavirus, gran cantidad de personas en todo el mundo emprendieron la confección de máscaras caseras y los pediatras comenzamos a observar su utilización en niños pequeños pese a las recomendaciones oficiales de no usarlas en menores de 2 años . Alcanza sólo una pequeña búsqueda en sitios de venta on line para encontrar numerosas ofertas.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría advierten que la asfixia involuntaria es la principal causa de lesiones y muerte en los bebés. La mayoría de las veces ocurre mientras los bebés duermen, pero una máscara facial de tela también podría afectar la respiración.

Quién no debería usar tapabocas

n Poner máscaras faciales en bebés y niños pequeños para protegerlos contra el coronavirus podría resultar mortal.

n Las máscaras podrían dificultar la inhalación y la exhalación para los niños menores de dos años dado que tienen vías respiratorias más pequeñas, tienen que trabajar más para absorber oxígeno a través de una máscara y pueden reinhalar el dióxido de carbono espirado, y si pueden advertir la dificultad para respirar, no pueden comunicarse fácilmente si tienen problemas para respirar y no pueden quitarse la máscara lo que podría provocar asfixia.

n Un ajuste ceñido le dará menos acceso al aire, y un ajuste holgado no proporcionará mucha protección.

n También existe el riesgo de que el bebé intente quitarse una máscara o enganches en sitios salientes y que la máscara y sus cintas se enreden pudiendo causar lesiones por atrapamiento o ahorcamiento.

n El uso correcto implica lavarse las manos antes de ponerse una máscara u otra cubierta y luego evitar tocarse la cara una vez que esté puesta. Eso es difícil de hacer cumplir entre los niños, especialmente los niños pequeños. Puede provocar que un niño se tocara la cara con mayor frecuencia, lo que aumenta el riesgo de contraer coronavirus.

n Los niños de alrededor de tres años en adelante pueden necesitar usar una máscara en lugares públicos, pero lo más importante es mantener el distanciamiento social y que los miembros de la familia se laven las manos antes de tocar al bebé o al niño pequeño.

n Los niños tocan todo: Si toca cualquier superficie donde pueda estar presente el virus, y luego termina tocando su máscara facial, puede introducir el virus a través de diferentes orificios

n No hay máscaras N95 aprobadas para niños pequeños, que deben reservarse para personal de salud.

n Máscaras mojadas = máscaras sucias: los niños babean, escupen y expulsan sus secreciones de sus narices. Todo esto podría humedecer la tela de una máscara o una cubierta de tela. Y cuando tocan la máscara y luego tocan otra superficie, los niños pueden ser una fuente de infección.

Cuándo y dónde usar para evitar las consecuencias

El empleo de mascarilla higiénica es recomendable recién a partir de los 3 años. Para que la mascarilla sea efectiva, debe usarse bien. Tanto la colocación, como el uso y la retirada de la mascarilla en los niños debe estar siempre supervisada por un adulto. Los tapabocas deben utilizarse:

+ En lugares públicos donde es difícil mantenerse a más 2 metros de distancia de otras personas, en lugares cerrados y de aglomeración: (transporte público, supermercados, bancos o farmacias en una tienda de comestibles o farmacia) y en áreas donde el virus se ha propagado rápidamente.

+ Para los niños más pequeños que pueden no entender por qué no pueden correr hacia las personas o tocar cosas que no deberían, el mejor enfoque es mantenerlos en casa y en espacios alejados de otras personas y superficies comunes.

¿Por qué puede ser útil una máscara?

La información disponible de la pandemia de coronavirus dice que los niños tienen significativamente menos probabilidades de enfermarse gravemente que los adultos, y es más frecuente que presenten cuadros leves o subclínicos, pero pueden transmitir el virus a sus familiares.

Usar una máscara de tela en sus hijos puede ayudar a evitar que infecten a otros.

Si tienen el virus, una cubierta facial puede evitar que sus gotitas respiratorias cargadas de virus que son expulsadas de la boca o la nariz al hablar, toser o estornudar, caigan sobre otras personas.

Las máscaras mal ajustadas son menos efectivas, y es difícil ajustar adecuadamente la cara de un niño pequeño.

Incluso las máscaras de tamaño pediátrico son demasiado grandes para los niños más pequeños.

Como orientación de medidas para mascarilla, la pequeña para niños de 3 a 5 años mide de 5,5 cm x 13 cm); la mediana para niños de 6 a 9 años, 6,5 cm x 15 cm; y la grande para niños 9 a 12 años, 8,5 cm x 17 cm.l