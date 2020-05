Hoy los niños volverán a salir: todo lo que hay que saber

22/05/2020 - 21:19 Santiago

Hoy y mañana, nuevamente los niños y adolescentes podrán realizar salidas junto a uno de sus padres, según la terminación del documento del adulto acompañante, en un radio no mayor a 500 metros de sus hogares.

Será el segundo fin de semana, desde que el Gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, que los pequeños podrán tener su momento de esparcimiento al aire libre.

“Este fin de semana, los niños menores de 15 años, tendrán una nueva oportunidad de salir de sus casas durante una hora, de 16 a 17, acompañados por un adulto responsable. Según la terminación del DNI de este último, si es par podrán salir el día sábado, y si es impar el domingo. Y es importante que antes de salir, se programen las actividades a desarrollar, cómo una forma de aprovechar al máximo el tiempo y no crear falsas expectativas sobre las actividades que no se pueden realizar”, aconsejó el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra, sobre el paseo que podrán realizar los chicos.

Seguridad

En ese contexto, el profesional recordó: “Se recomienda no realizar actividades físicas, solo caminatas en una distancia no mayor a 500 metros desde sus hogares. Se pueden usar las calles para transitar, ya que los vehículos, salvo policía y ambulancias, no pueden circular durante esa hora”.

Muratore hizo una especial mención en lo que significa para los niños esta hora de esparcimiento, teniendo en cuenta que será recién la segunda, desde que se inició la cuarentena, hace más de dos meses..

‘Hay pequeños que han modificado sus hábitos durante la cuarentena y pueden resistirse a salir, no hay que presionarlos ni obligarlos, ya que muchos tienen mucho temor al ‘bichito que está afuera y nos enferma’, sostuvo el profesional.

Consejo

Asimismo indicó que “los mayores de 6 años deben llevar colocados sus correspondientes barbijos o tapabocas correctamente colocados, cubriendo nariz, boca y mentón. Evitar tocar objetos y sobre todo no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Dependiendo del clima, usar ropa cómoda, hidratarlos bien y al regresar, separar el calzado y la ropa usada, lavarse bien las manos o preferentemente bañarse”.

Finalmente pidió a los niños “evitar un contacto inmediato con adultos mayores, que son los que presentan mayor riesgo a enfermedades severas”.

Respetar todas las condiciones dispuestas por el Gobierno nacional

El Gobierno provincial recordó que hay un protocolo que deberá respetarse para evitar inconvenientes, ya que los controles serán más rigurosos aún durante ese tiempo:

En ese contexto indicaron:

* Los paseos se podrán hacer sábado y domingo. Hijos, hijas o menores a cargo con un adulto. * Está dispuesto para los chicos hasta 15 años inclusive.

* Deben salir de acuerdo a la terminación del DNI del padre/madre/ o responsable a cargo que los lleva. Vale indicar que los DNI terminados en par podrán pasear los sábados; mientras que los impares los domingos.

* El paseo debe ser sólo de 16 a 17 horas.

* No deberán salir de un radio de 500 metros de la casa.

* En el caso de menores de 4 años no es obligatorio el uso de tapabocas.

* En plazas y parques solo se puede circular por las veredas y paseos internos.

* Los municipios deberán vallar y precintar juegos y elementos de gimnasia en parques y paseos.

* No se podrá correr, ni hacer gimnasia, ni andar en bicicleta, ni practicar deportes.

Tapabocas: quiénes deben usar y quiénes no

El empleo de mascarilla higiénica es recomendable recién a partir de los 3 años. Para que la

mascarilla sea efectiva, debe utilizarse correctamente. Tanto la colocación, como el uso y la retirada debe estar siempre supervisada por un adulto.

Los tapabocas deben usarse:

+ En lugares públicos donde es difícil mantenerse a más 2 metros de distancia de otras personas, en lugares cerrados y de aglomeración y en áreas donde el virus se ha propagado rápidamente.

+ Para los niños más pequeños que pueden no entender por qué no pueden correr hacia las personas o tocar cosas que no deberían, el mejor enfoque es mantenerlos en casa y en espacios alejados de otras personas y superficies comunes.