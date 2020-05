Higuaín sobre Martínez: “Tiene todas las cualidades para ser el 9 de la selección argentina”

23/05/2020 - 00:41 Deportivo

Gonzalo Higuaín, delantero de Juventus de Italia, opinó que Lautaro Martínez tiene todo para ser el “9” de la selección argentina, el puesto que él ocupó durante muchos años, al tiempo que elogió a River y a su ex compañero y ahora entrenador Marcelo Gallardo.

“Lautaro está haciendo su carrera en línea ascendente. Estar en un grandísimo equipo como el Inter de Italia es un gran mérito. Ya jugó la Copa América, metió goles. Sin dudas, tiene todas las capacidades para ser el 9 de la Selección Argentina”, afirmó el “Pipita” Higuaín en el programa Líbero de TyC Sports.

“Depende de estar convencido de él mismo, porque a la edad que tiene Lautaro yo recibía muy pocas críticas. O sea, le quedan muchísimos años de carrera y le van a llegar palos, seguro, porque no todo es color de rosa. Los momentos malos llegan en el fútbol y ahí es donde tenés que estar fuerte de la cabeza, pero sin dudas tiene todas las cualidades para poder ser el delantero de la Selección”, agregó el futbolista de 32 años, sexto goleador histórico del seleccionado nacional.

Sobre Lautaro, quien podría convertirse en la nueva figura del Barcelona de Lionel Messi, Higuaín aclaró que “no quiero opinar para no armar ninguna polémica ni nada pero que te venga a buscar el Barcelona, y con Messi... No quisiera estar en sus zapatos ahora mismo, es muy difícil decir ‘no’. Estará en él tomar la decisión que crea mejor para él y su carrera. A mí me fue a buscar el Real Madrid a los 18 años y ¿le iba a decir que no?”.

Con respecto a River y una posible vuelta al club de Núñez, Higuaín sostuvo: “River es un club que me dio siempre todo. Me hizo crecer. Me dio la oportunidad que me compre el Real Madrid, pero ahora no sé qué va a pasar... Estoy con la cabeza acá (en la Juventus)”.

En referencia a Gallardo, el delantero contó que fue de los compañeros que lo “ayudó mucho” en River en su época de jugador. “Siempre me acuerdo de la asistencia del partido contra Corinthians (por la Libertadores 2006), ahí veías que era un distinto. Siempre veía lo que iba a pasar... Estoy muy contento con su presente y lo que le está logrando a River”, recordó el delantero que se fue del “Millo” en 2006 y pasó por Real Madrid, Nápoli, Milan, Chelsea y Juventus.

De la actualidad del equipo que dirige el “Muñeco”, Higuaín consideró: “El equipo de Marcelo fue muy contagioso, un equipo que demostraba jerarquía, contundencia, todo... Los 9 tienen muchas situaciones por cómo juega el equipo. Claramente que uno ve eso y a veces se imagina ‘qué lindo sería’...”.