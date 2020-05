Eduardo Robato, la vida detrás de una pasión

23/05/2020 - 01:01 Deportivo

Eduardo Robato no olvida esa mañana que Héctor “Cachín” Führ golpeó a la puerta de su casa, sobre calle Buenos Aires, con la firme intención de concretar la fusión entre Santiago BBC, Estudiantes Unidos e Inti Club, allá por 1989.

Führ: ¡Buen día, Robato! Necesito hablar de básquet con usted.

Robato: ¡Buen día! Sí, claro. No hay problema.

Führ: ¿Lo conoce al Bebe Aliende?

Robato: Sí, aquí a la vuelta vive.

Führ: ¿Lo puede hablar?

Horas después, se concretó la reunión entre los presidentes de Santiago BBC (Robato), Inti Club (Aliende) y Estudiantes Unidos (Führ), que derivó finalmente en la fundación de la Asociación Atlética Quimsa.

“Nos reunimos un sábado a la tarde, en un bar donde era Rentas Municipal. Concluimos en que cada uno tenía que ir pedir autorización en la asamblea para que se haga la fusión. Yo me fui a Santiago BBC, el ‘Bebe’ al Inti y Führ a Estudiantes. El que más problemas tuvo fue el ‘Bebe’, porque había gente que no quería resignar en la discusión por los colores, el nombre, etc.”, recordó Eduardo acerca de la repercusión que generó esa iniciativa en cada club.

“No había alternativa, la situación económica de esa época no permitía seguir. Los gobiernos de esa época no les daban un centavo a los clubes y los dirigentes ya no tenían plata para poner del bolsillo. No fue difícil, por lo menos desde mi parte, convencerlo al Ing. Medina, a mi papá (Luis Antonio) y al resto de los dirigentes. Se preparan los estatutos de lo que sería finalmente Quimsa”, agregó reconfortado.

“En dos o tres meses se logró la autorización y el domingo 13 de agosto del 89, en la cantina de Estudiantes Unidos, donde estaba el ‘Tano’ Demestri, se hizo samblea. En la cabecera estaban el Dr. Jorge Miguel, director de Personas Jurídicas; Héctor Führ, Marcelo Lugones, el ‘Bebe’ y yo. Ahí se concretó la fusión”, evocó con un dejo de orgullo quien ocupa el cargo de vocal titular.

Sin embargo, de la fusión se empezó a hablar mucho antes. “En el año 85, mi padre tenía negocio en la Independencia y un día llegaron Diósquez y Orozco a hablarlo, porque al comienzo la fusión no era de tres sino de dos (Santiago BBC y Estudiantes). Posteriormente se incorporó el Inti. El Dr. Guido Frediani y el Dr. Terzano era reacios a la fusión, pero finalmente autorizaron al Bebe”, reveló.

En el 2001, Quimsa sufrió los efectos de la crisis económica y Eduardo, que era miembro de la comisión directiva que encabezaba Marcelo Lugones, tenía en claro que el camino a seguir era la intervención.

“Me hablaron Coco Díaz y Lalo Zanni, porque el club tenía muchos problemas económicos y no había forma de levantar los juicios. Mi idea era hacerlo intervenir a Quimsa y ya había realizado consultas en la Dirección de Personas Jurídicas, pero apareció otra opción. Me fui al club y justo lo encontré a Marcelo Lugones, que me contó que había una persona que iba a solucionar todos los problemas de Quimsa: Gerardo Montenegro. Lo conocí el día de la asamblea. Empezaba otro ciclo en la institución”, comentó Eduardo, que no sólo cumplió un rol dirigencial sino que también fue jugador de Santiago BBC y, además, se desempeñó como planillero en la final del Campeonato Argentino de 1968, a orillas del río Dulce.

¿Cómo fue la experiencia al frente de la Capitalina?

En esa época teníamos 27 clubes y había dos categorías: A y B. De La Banda estaban Villa Unión, Tiro Federal, Olímpico, San Carlos, Canalito. De Santiago, Coronel Suárez, Ateneo Parroquial, Belgrano, Dorrego, Defensores del Sud, Estudiantes Unidos, Inti Club, Santiago BBC, Independiente BBC, Huracán, Juventud, Red Star, Sáenz Peña, Sportivo Colón, Jorge Newbery, Huaico Hondo, Villa Constantina, Villa Mercedes y Nicolás Avellaneda, entre otros. Hacíamos dos torneos por año.

¿Quiénes lo acompañaban en la gestión?

En esa época tuve la suerte de tener un tesorero que no faltaba nunca: don Antonio Cortese. Dejaba su carpintería a las 5 de la tarde, tomaba el colectivo en la Suárez y se bajaba en la Belgrano para caminar por la Pellegrini hasta la Capitalina. Y estaba hasta que cerraba. Eso hizo todos los años que estuve. Como secretario estaba Roberto Rojas, que era delegado del Inti. Trabajabamos con los presidentes que no te hacían problemas: don Vicente Rosales, de Olímpico, Angeleri, en Tiro; el Prof. Cirilo Rojas, de Belgrano y Canalito; Dr. Ávila, de Huracán; Iturre, de Colón; “Chingolo” Pereyra, de Newbery. Nos reuníamos por lo menos una vez al mes.

¿Con qué dirigentes entablaste una amistad?

Con el “Bebe” Aliende y el Ing. Mario Medina, por ejemplo, pero en realidad el 90 por ciento de los contactos que tengo en mi teléfono son de personas vinculadas con el básquet. El “Bebe” fue una excelente persona. Mi hijo (Germán) y el suyo (Guillermo) tienen la misma edad y jugaban juntos en la selección. ‘Bebe’ era un tipo emprendedor. En un campeonato argentino de Infantiles, en Mendoza, recuerdo que parábamos en una escuela y dormíamos en camas cuchetas. Yo dormía arriba y el “Bebe”, abajo. Muy temprano lo escucho que se levanta despacito y le digo: “¿Dónde vas?”. “Voy a la Escuela Industrial a promocionar mi fábrica de máquinas de bobinados”, me respondió. Se fue y volvió como a las 10.30 lleno de bizcochos, facturas, medialunas. Todo para los chicos. No pedía que le reintegren nada, él lo hacía porque le gustaba el básquet.

¿Y de Mario Medina qué opinión tienes?

Fue el mejor dirigente de Santiago. Un tipo que se fundió, a raíz del básquet. Me acuerdo del proyecto Alfa/Omega, en el que era socio con el Ing. Del Pino, él firmó todos los papeles. Y le fue mal, pero tuvo la suerte de que un familiar lo ayudó para que salvara su casa de la calle Perú, porque sino su familia no iba a tener casa para vivir.

¿Y con “Chiqui” Santillán también tuviste una amistad?

Fue una gran persona. Nos llevaba a la casa después de los partidos de Quimsa, junto con “Lin” Suárez, “Pocho” García, “Tata” Barquín, “Cabo” Coronel, Ángel Romero y “Corocho” Tévez, para comer algo. Eran muy buen tipo. De ese grupo de amigos, quedan muy pocos. Yo con mis 73 años, sigo jodiendo con el básquet.

¿Sientes que le diste demasiada prioridad al básquet en tu vida?

Sí. Por andar con el básquet, he descuidado el negocio de mi papá, que había pocos de ese rubro (afines a materiales de la construcción) y por eso hoy vivo en un departamento. Lo poco que tengo es por andar con el básquet.