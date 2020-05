Elena Tejerina: “Aprendí a respetar mi deporte con el Maratón de EL LIBERAL”

23/05/2020 - 01:07 Deportivo

“Querer es poder”, frase que encierra la voluntad firme de cumplir con un objetivo y de hacerlo aun en las peores circunstancias. Nada ni nadie puede detener la fuerza y la entrega por un determinado fin. Y si es con amor propio, mejor.

María Elena Tejerina es una atleta que logró muchas cosas desde que arrancó con el duatlón y el atletismo. Es de aquellas personas que es capaz de dar hasta el último aliento y de no renunciar a sus principios si el gran propósito es cruzar la recta final.

“Yo guardo una anécdota que para mí es muy significativa y muy especial. Es la que me dejó una enseñanza en el deporte y que gracias a esa experiencia puedo decir que aprendí a respetar y asumir con otra responsabilidad la disciplina”, dijo María Elena cuando recordó un episodio que prácticamente la marcó en su carrera deportiva.

“Fue el año pasado en el Medio Maratón de EL LIBERAL. Reconozco que no soy de hidratarme ni tampoco de tomar nada antes y durante la competencia”, afirmó.

Y fue aquí donde se presentó el grave problema para la deportista santiagueña.

“Venía corriendo bien y faltando un kilómetro para la llegada, sentí que la pierna derecha se me empieza a acalambrar. Por la cabeza se me cruzó la idea de que podía ser a causa de una fascitis plantar que había tenido. Estaba toda acalambrada hasta que llegué a perder la movilidad del brazo derecho. Todo se hizo difícil, pero yo quería llegar. Así lo hice y apenas crucé la recta final, me desvanecí”.

El dramático momento terminó con María Elena entre las cinco mejores en la clasificación general de las damas y con un susto que no olvidará jamás.

“A partir de ahí tomé conciencia de la importancia que tiene la hidratación y también el descanso. Yo venía arrastrando muchas carreras en el año y algunas de ellas eran maratones de 42 kilómetros. Soy de esas personas que se mueven constantemente y que no pueden estar quietas. Me pasa en el ámbito laboral y familiar también”.

La historia que le precede a lo que pasó en noviembre del 2019, es una que arrancó a mediados de año en Santiago y que terminó en Rosario con un final feliz.

Doble sacrificio

“Vida Sana organizó un medio maratón en mayo y después de correrla y ganarla, tenía que seguir con mi entrenamiento para completar los 33 kilómetros que me había fijado mi entrenador. O sea que terminé los 21 y seguí con los kilómetros que me faltaban para cumplir con la rutina de ese día”.

El objetivo principal era sumar distancia para llegar en las mejores condiciones al Maratón de Rosario que se corrió en el mes siguiente.

“Fuí, competí y terminé segunda en la clasificación de los 42 kilómetros”, añadió.

Para el final, María Elena recordó que en un entrenamiento en la localidad de Los Cardozo, sufrió una lesión en la planta del pie que casi lo deja sin posibilidades de luchar por el título de duatlón.

“No podía apoyar el pie porque el dolor era muy intenso. No sabía qué hacer. Era la última fecha del duatlón y yo tenía chances de salir campeona. La lesión había sido el sábado y el domingo era la definición. Al final me hice un vendaje y fui a competir. Salí primera y me quedé con el título aquella vez”.