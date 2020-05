"Estuve en la cancha cuando descendió River; me costó vivirlo"

23/05/2020 - 13:08 Deportivo

David Trezeguet contó que estuvo en la cancha como hincha cuando River descendió en 2011 y que fue entonces cuando, en medio de sensaciones encontradas, sintió esas ganas irrefrenables de vestir la camiseta de sus amores, sueño que cumpliría seis meses después.

"Estuve en la cancha el día del descenso de River, me costó vivirlo. Fui como un hincha más a la platea Belgrano con unos amigos, me tocó vivir esa situación dramática deportiva y no deportiva, porque sabemos todas las consecuencias que trajo, el club estaba caído, en una ambiente triste, pero por suerte pudo recuperarse", recordó Trezeguet.

"En ese partido contra Belgrano me dieron ganas de entrar a jugar", recordó Trezeguet en alusión al encuentro ante los cordobeses del 26 de junio de 2011 que determinó la pérdida de la categoría. En ese momento, el goleador francoargentino ya había dejado Juventus y estaba por arribar a Baniyas, de Emiratos Árabes Unidos, procedente de Hércules. Seis meses de contrato en aquel exótico país fueron el preludio de su arribo a Núñez

"Yo venía de una carrera importante, pero me sentía con esas ganas de asumir grandes desafíos y eso me lo devolvió River. La cancha llena, la gente que tiraba para adelante y con las dificultades que conocíamos porque sabíamos que era un campeonato muy difícil, y la verdad que lo viví de una manera única", confesó Trezeguet.

El campeón del mundo con Francia en 1998 pudo cumplir su sueño. Llegó a River para afrontar la segunda mitad del arduo torneo de la Primera B Nacional y fue decisivo con sus 14 goles en 21 partidos. Luego, tuvo una temporada en Primera División, con solo tres tantos en 17 partidos antes de irse a préstamo a Newell's.

De todos modos, y a pesar de que le hubiese gustado cerrar su etapa en Núñez de otra manera, solo tiene palabras de elogio para la actualidad del Millonario. "Es evidente que lo que hizo Gallardo es puro mérito de él junto a su cuerpo técnico. Yo creo que la mayor virtud de los grandes entrenadores es tener siempre un staff técnico de un cierto valor y River hoy en día volvió a ser esa máquina importante a nivel mundial", graficó.

"Me gusta este River porque es un juego diferente. Gallardo ha buscado ese automatismo de los jugadores a una cierta velocidad, el entendimiento del juego y el saber gestionarlo, anticiparse a la jugada. Creo que eso es un mérito increíble. Logró un fútbol dinámico, un poco más europeo", admitió. Y aunque quizás por ahora no sea el momento, vaticinó una llegada del Muñeco al fútbol de élite. "Lo veo dirigiendo en Europa, el conoce ese fútbol y tiene las cualidades para poder trabajar allá", cerró.