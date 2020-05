Pink Floyd sube al streaming musical rarezas de todas las épocas

23/05/2020 - 20:39 Pura Vida

El grupo británico Pink Floyd lanzó una “playlist” o lista de temas de evolución diaria para plataformas como Spotify y YouTube bajo el nombre “Syd, Roger, Richard, Nick and David - An Evolving Pink Floyd Playlist”, que incluye versiones nunca editadas y rarezas de la primera etapa de la carrera del grupo.

Ya suena, por ejemplo, la versión de “Us & Them” (Live at The Empire Pool, Wembley, Londres 1974) del conjunto de caja de inmersión 2011 de “The Dark Side Of The Moon”.

Con tracks especialmente seleccionados que se agregan diariamente y que aparecen en la parte superior de la lista, la selección evolucionará gradualmente con la adición de temas que van desde los clásicos más conocidos de la banda a canciones de álbum más profundas.

“Syd, Roger, Richard, Nick and David - An Evolving Pink Floyd Playlist” destaca la contribución de la banda a la música en los últimos 60 años.

Además de los agregados diarios, todos los viernes la “playlist” presentará tracks raros que podrán disfrutarse por streaming o descargarse, originalmente disponibles en los conjuntos de cajas de Inmersión.