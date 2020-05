Chofer que trajo a santiagueños a Villa Salavina lamentó comentarios muy mal intencionados

23/05/2020 - 21:18 Santiago

Fernando Gennero es uno de los choferes que trajo a trabajadores golondrina que se encontraban en Pergamino, hasta Villa Salavina, de los cuales cuatro dieron positivo de coronavirus. El remisero lamentó haber sufrido “discriminación” y haber sido víctima de “comentarios muy mal intencionados” de una parte de la sociedad en su camino a la provincia. En su misiva, asegura que él ni su compañero, Rubén Polola, quien también condujo al contingente, “no estamos contagiados”.

“Quisiera hacer mi descargo debido a todos los comentarios que han circulado en los últimos días, algunos de los cuales me resultaron muy mal intencionados. A través de esto quiero llevar tranquilidad a los vecinos de Pergamino porque nosotros no estamos contagiados”, comienza su carta el trabajador.

Reconoce que “mucha gente estaba preocupada”, pero lamente que “también gente, que sin medir consecuencias, hizo publicaciones muy mala leche”.

“A esas personas, que evidentemente han de estar muy al p…, aburridos seguramente de esta eterna cuarentena y que entonces se transforman en grandes opinólogos y reenviadores de mensajes que ni siquiera saben de donde salieron, a ellos les digo que hacen mucho mal. Todos tenemos una familia detrás, amigos, vecinos que saben quiénes somos, nos quieren y nos valoran. A esas personas que no entienden que si Dios nos dio una boca y dos orejas es para escuchar más y hablar menos, les digo no se crean inmunes, ustedes también pueden contagiarse y no saben lo feo que es que te traten como leprosos”, enfatizó.

Asegura que ellos no cometieron “ningún pecado, solo fuimos a trabajar”.

El periplo

“Fuimos contratados por una empresa local para llevar a estas personas. Cumplimos con todos los permisos y habilitaciones que hay que tramitar para poder viajar. Cumplimos con todos los protocolos de seguridad que nos exigían, uso de barbijos y máscaras, distanciamiento social, higiene constante de manos con alcohol en gel y desinfección permanente con lavandina del vehículo”, asegura.

Explicó que quienes lo conocen saben de lo “obsesivo” que es con que todo esté en condiciones, y contó que fueron “parados por todos los controles y se nos realizaron todos los controles de protocolo a nosotros y a los pasajeros, que se realizan al entrar en la provincia de Santiago del Estero, que si alguno averigua, son muchos más estrictos que en la provincia de Buenos Aires”.

“Y todo estaba bien. Dejamos a estos hombres y pegamos la vuelta. Nunca tuvimos contacto estrecho ni con ellos ni con nadie. Por eso, cuando esta semana nos desayunamos con esto después de 15 días no entendíamos nada. Nunca tuvimos ningún síntoma que nos hiciera sospechar y los muchachos que llevamos llegaron allá en perfectas condiciones y debían permanecer en aislamiento preventivo durante 15 días. Eran 7 personas y después de convivir encerrados durante 15 días en una casa solo se contagiaron 4. ¿Raro no?”, analizó. Confirmó que en su ciudad recurrió a su médico de confianza, a quien agradeció porque le “transmitió tranquilidad”, y que luego fueron “consultados por el comisario de Rojas y por la Municipalidad de Pergamino”.

“Estamos bien. A la gente que nos apoyó, muchas gracias y a la que nos castigó y desprestigió, que Dios los ayude, no nos olvidemos que en la vida todo vuelve. Ah, y por si a alguien le interesa el estado de salud de esos muchachos, “personas” trabajadoras que vienen temporada tras temporada a realizar el trabajo que mucho de nosotros no hacemos, ellos están bien”, finaliza su carta.