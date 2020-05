Investigación: “Hay buenas noticias sobre la inmunidad, pero nada es seguro todavía”

23/05/2020 - 21:19 País

A cinco meses del inicio de la pandemia diversos estudios permiten “inferir” que la respuesta inmune del organismo podría protegerlo de una re-infección por el nuevo coronavirus pero “esto todavía no puede asegurarse” por lo que “no se podría hoy dar un pasaporte inmunitario”, aseguró el reconocido investigador del Conicet, Gabriel Rabinovich.

Graduado y doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de Córdoba, Rabinovich realizó su trabajo posdoctoral en la División de Inmunogenética del Hospital de Clínicas en la ciudad de Buenos Aires; ya para 2007 comenzó a trabajar en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme, Conicet-Fibyme), donde dirige el Laboratorio de Inmunopatología.

Durante estos años, Rabinovich y su equipo descubrieron las funciones de unas proteínas llamadas galectinas, involucradas en la regulación de la respuesta inmunológica que tienen un papel central en enfermedades autoinmunes y cáncer, lo que permitió diseñar nuevas estrategias terapéuticas.

Como reconocimiento a estos aportes, en 2017 ingresó a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NAS) como miembro internacional; y entre los innumerable galardones que recibió, el más reciente fue el Premio “Dr. Eduardo Charreau a la Cooperación Científico-Tecnológica Regional”.

Orgulloso de cómo los científicos argentinos “pusieron sus conocimientos al servicio de la comunidad para encontrar soluciones frente a la pandemia”, Rabinovich explicó las claves para comprender lo que sabemos hasta hoy sobre cómo “ataca” el virus y como se defiende el cuerpo.

Respuesta inmune

Sobre la respuesta inmune frente al Sars-Cov-2, Rabinovich explicó que “hasta hoy lo que sabemos es que un porcentaje importante de pacientes genera inmunidad de anticuerpos y que muchos de estos anticuerpos son neutralizantes en el laboratorio, esto es que impidieron el ingreso del virus a las células”.

“Sin embargo, no podemos hoy pensar en pasaportes inmunológicos, basados en la idea de que todo aquel que tuvo el virus es inmune, porque todavía no tenemos la seguridad de que los anticuerpos sean protectivos en el organismo. En los últimos días también aparecieron estudios clave que demuestran que los anticuerpos evitarían la reinfección. Esto hace pensar que los registros que hubo de personas en China que aparentemente se habían reinfectado pudo haber sido porque se había hecho una mala toma de la muestra o porque continuaban con un virus defectuoso en sangre pero no infectivo”, amplió.