Julio Cruz: “Nunca pensé que podía ser un jugador profesional”

23/05/2020 - 23:50 Deportivo

Por Daniel Vera

Dvera@elliberal.com.ar

Siempre se habló de él como un delantero peligroso y audaz. Era astuto con la pelota y cuando veía la oportunidad, no perdonaba. Debutó en Banfield en 1994 y sus goles sedujeron a River Plate que dos años más tarde lo llevó para demostrar que podía marcar la diferencia en el ataque de los “millonarios”.

Después llegó el turno de Europa. Feyenoord de Holanda, Bologna, Inter y Lazio de Italia fueron los equipos que lo tuvieron en sus filas y que le dieron la posibilidad incluso de pegar el gran salto a la Selección Argentina. Ahí se recuerda mucha aquella polémica imagen en la que acusó un corte en el rostro,. producto de un puñetazo de uno de los auxiliares de la Selección de Bolivia. El escándalo fue internacional ya que se trataba de un partido por las Eliminatorias Sudamericanas en la altura de La Paz.

Pero todo eso ya quedó en el pasado para el santiagueño Julio Ricardo Cruz, el apodado “Jardinero”.

“Hoy vivo con mi familia en Puerto Madero y atento a todo lo que pasa con la pandemia del coronavirus”, dijo cuando ayer habló en exclusivo con EL LIBERAL.

Obviamente que el tema fútbol fue el eje de la conversación. Tampoco faltó su historia familiar y todo lo que le dejó la actividad futbolística en nuestro país y en el Viejo Continente donde hizo prácticamente toda su carrera.

“No me puedo quejar de nada de lo que hice en mi carrera como jugador. Primero soy un agradecido a mis padres que me dieron la vida. También a la vida le debo mucho porque me fue dando cosas que a lo mejor nunca me las imaginé”, expresó.

Y aquí vino una afirmación que sorprendió. “Yo jamás me hubiera imaginado que iba a ser jugador profesional. Yo jugaba al fútbol porque me gustaba y nada más. Tampoco tuve la obligación y la presión de mis padres de que tenía que hacerlo para poder llejar lejos. A veces tenía problemas con mi mamá que quería que yo estudie y que haga lo que tenía que hacer. El fútbol es una suerte de lotería. A los 17 años empecé a entender que podía llegar a ser un futbolista profesional. Jamás pensé en ser ambicioso por el dinero”.

También hizo una reflexión en este sentido y dijo que los chicos de hoy piensan más en el dinero que en jugar. “Creo que el entorno puede estar influyendo en ellos. Hoy más que nunca en el mundo se corre mucho dinero y eso creo que a los pibes los hace perder un poco la noción y el momento de cada uno. A Algunos les va bien y otros se dejan llevar por el monstruo como lo digo yo. Te agarra y te hace ver cosas que por ahí no estás preparado o no son todas las cosas como parecen”.

Y entre las cosas que le regaló la vida a Julio Cruz está su hijo Juan Manuel. El mayor de los tres hermanos actualmente integra el plantel de Reserva de Banfield y se consolida como un proyecto de cara al futuro.

Cuando habló de los chicos que piensan más en el dinero que en el fútbol, el “Jardinero” admitió que es un tema que lo charló con su hijo y que trata de alguna forma de hacerle ver las cosas que pasan en el camino. “Hablo mucho con él y con otros chicos que los estoy asesorando. A ellos hay que acomodarlos y hacerles saber que la carrera de un futbolista es corta y que hay que aprovechar la oportunidad”. La prensa nacional ya lo bautizó a Juan Manuel como “Jardinerito”. “Sé que él lo toma con diversión al apodo y que también le están pasando cosas muy rápidas”.

El apoyo para su hijo Juan Manuel que la rompe en Banfield

Hoy Juan Manuel Cruz está por el mismo camino que transitó su padre que es el fútbol. Es por eso que Julio trata de apoyarlo y de transmitirle toda su experiencia para formarse como jugador profesional. “Se que él está contento por cómo le está yendo en Banfield y a nosotros como familia también. Siempre recuerdo cuando Jorge Brito (vicepresidente de River) me habló para que le diera a mi hijo la posibilidad de jugar al fútbol y así fue. Me abrió un poco los ojos porque en principio la prioridad para nosotros eran los estudios y la facultad. Llegó el momento, hizo una prueba en Banfield y quedó ahí”, contó.l

Recordó a su familia y dijo que su papá jugaba en Estudiantes

El “Jardinero” Cruz hace muchos años que vive en Buenos Aires y que disfruta de una familia que lo acompaña y que lo apoya en todo momento.

“Tengo mi mujer y mis tres hijos que son Juan Manuel, Delfina y Tomás de 6 años que me salió zurdo, como el abuelo”, comentó.

Y sus orígenes también formaron parte de la charla con EL LIBERAL. “Mis viejos se vinieron desde muy jóvenes a Buenos Aires para trabajar porque en Santiago mucho no se podía hacer. Siempre fue gente laburadora. Mi papá tenía 20 años y mi mamá 18 cuando yo nací en la capital. Eran pendejos. Soy el hijo mayor de cinco hermanos”.

Julio recordó que la casa de la familia estaba por la calle Pedro León Gallo, a diez cuadras más o menos del canal San Martín.

Otro dato que aportó el ex delantero de Banfield, River e Inter de Italia, fue que su padre jugó en Estudiantes de Huaico Hondo.

“Mi viejo jugaba ahí. Él se crió en el campo y desde chico se vino desde ahí para la ciudad Capital. Allí conoció a mi mamá”.

También recordó un episodio en el que su papá perdió la visión de un ojo, producto de un golpe que recibió cuando trabaja como peón de construcción.

“Le cayó un perfil y le pegó justo al costado del ojo. Él era chico en ese momento y se dejó estar porque tampoco los padres no estaban. Llegó el momento en que perdió la visión del ojo izquierdo por completo. Sé que por el tema de la vista, no pudo seguir jugando después en Estudiantes”, añadió.

Hoy tanto sus padres como sus abuelos están viviendo en la ciudad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires.

El “Jardinero” destacó el ascenso de Central Córdoba

El tema Central Córdoba también captó el interés de Julio Cruz que reconoció que lo vino siguiendo en la Superliga y que ahora seguramente tendrá un poco más de tiempo para ajustar algunos detalles que le permitan mantenerse por un buen tiempo en la máxima categoría del fútbol argentino.

“A Central Córdoba lo sigo mucho. Me puse muy contento cuando ascendió. Como santiagueño, un equipo en la Primera División es un lujo para todos. Sabía que la iba a tener durísimo porque el primer año en la Primera no es nada fácil. Vi el partido que definió el ascenso contra Sarmiento de Junín y la verdad que fue infartante. Creo que los santiagueños no se lo van a olvidar nunca porque es una cosa que quedó para la historia”, expresó el “Jardinero”.

Otro hecho que destacó Cruz fue la obra del Estadio Único que será escenario el próximo año de la Copa América 2021.

“Sabía mucho lo del MotoGP en Las Termas, pero el estadio Único que están haciendo la verdad que es impresionante. Vi algunos videos que me mostró un amigo que es santiagueño. Yo le mostré a los periodistas y conocidos del ambiente y todos se quedan muy sorprendidos como lo hice yo en su momento. Nunca pensé que se podía hacer algo así tan rápido. Hay que recalcar también mucho el trabajo del gobernador Zamora que lo hizo en tiempo récord. Muchos equipos de la Argentina no llegan a tener eso”, apuntó.

El pasado por el Inter de Milan hizo que Julio Cruz tuviera contactos con grandes personalidades y creara relaciones de amistad con las que mantiene aún. Y una de ellas es la de Valentino Rossi, el piloto italiano de MotoGP que además es fanático del Inter.

“Una pena que no pude ir a verlo en Las Termas cuando vino. Soy amigo de él porque es fanático del Inter y me hubiera gustado acompañarlo en Santiago. Justo me salió un viaje a China y se complicó todo”, dijo el otrora goleador de Banfield y River Plate.

“Se que sufrieron un poco con los chicos de las inferiores”

Para Central Córdoba todo se le presentó de manera rápida y casi sin tiempo para armar una extructura que le permita jugar en la ex Superliga con mayor comodidad y tranquilidad.

Y ese aspecto también fue remarcado por Julio Cruz en diálogo con EL LIBERAL.

“Cuando fueron los chicos de las inferiores de Central Córdoba a Buenos Aires a jugar, ahí todos me contaron que no se esperaban vivir una situación así. Ellos no estaban preparados para asumir este desafío que era totalmente nuevo. Sé que el primer año lo sufrieron con el tema de las inferiores”.

A manera de consejo, Cruz aprovechó la oportunidad para alentar a la entidad del barrio Oeste y seguir trabajando con la idea de quedarse por un buen tiempo en la máxima categoría.

“Ahora que los descensos están suspendidos por dos años, es una buena ocasión para ajustar detalles y ver que cosas se pueden cambiar o mejorar. Ojalá que lo pudieran hacer por el fútbol santiagueño”, destacó.

Considera que será difícil retener a Lautaro Martínez

Con pasado en el Inter de Italia, Julio Cruz es más que palabra autorizada para hablar de un tema que hoy tiene en vilo al ambiente del fútbol: el posible fichaje del Barcelona del delantero argentino, Lautaro Martínez.

“Va a ser difícil retenerlo a Lautaro. Siempre digo que la voluntad y la última palabra la tiene el jugador. Él (por Martínez) es un jugador fenomenal. Hace dos años estuve ahí en el Inter cuando me homenajearon y Lautaro no estaba en su mejor momento. Recién había llegado y tenía que pagar el precio de la adpatación. Siempre dije que había que darle tiempo y estar muy cerca de él. Es un jugador que en poco tiempo podía ser lo que es hoy”, afirmó.

Cuando opinó sobre la incidencia que podría tener Lionel Messi en la decisión de Martínez, el ex goleador del Inter señaló. “Messi pesa bastante en el Barcelona más que nada porque lo ha llevado a la gloria en los últimos años. Que él te pida es muy positivo para Lautaro y está viendo que es un chico muy joven y que tiene un futuro enorme”, señaló.

Julio Cruz dejó una huella en el Inter y eso hace que siempre lo tenga en su memoria.

“Trato de estar al tanto de lo que pasa en el Inter que me abrió las puertas de su casa y me hizo pasar los mejores momentos de mi carrera”.l