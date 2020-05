David Trezeguet estuvo en la cancha el día del descenso

23/05/2020 - 15:06 Mundo River

El ex futbolista David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en el Mundial de 1998 e hijo de padres argentinos, confesó ayer que estuvo en la cancha como hincha cuando River descendió en 2011 y que le costó vivirlo, aunque más tarde pudo cumplir su sueño de vestir la camiseta del club de Núñez en la por entonces B Nacional cuando logró el retorno a la primera división.

“Estuve en la cancha el día del descenso de River, me costó vivirlo. Fui como un hincha más a la platea Belgrano con unos amigos, me tocó vivir esa situación dramática deportiva y no deportiva, porque sabemos todas las consecuencias que trajo, el club estaba caído, en una ambiente triste, pero por suerte pudo recuperarse”, recordó Trezeguet en una entrevista con Súper Mitre Deportivo.

El delantero nacido en la ciudad francesa de Ruan hace 42 años inició su carrera en Platense y luego jugó en Mónaco, Juventus, Hércules, River, Newell’s Old Boys y finalmente el Pune City de India.

El ex jugador, hijo del ex futbolista Jorge Trezeguet (ex Chacarita, Deportivo Morón y Rouen de Francia), se sumó a River para jugar el torneo de la entonces B Nacional que ganó el equipo de Núñez en 2012 y le permitió retornar a la primera división.

“En ese partido contra Belgrano me dieron ganas de entrar a jugar”, recordó Trezeguet en alusión al encuentro ante los cordobeses del 26 de junio de 2011 que determinó la pérdida de la categoría.

El delantero, con una carrera brillante en el seleccionado francés que ganó su primer título mundial (el segundo fue en Rusia 2018), se sumó a River en la B Nacional y logró el retorno a la máxima categoría. “Yo venía de una carrera importante, pero me sentía con esas ganas de asumir grandes desafíos y eso me lo devolvió River. La cancha llena, la gente que tiraba para adelante y con las dificultades que conocíamos porque sabíamos que era un campeonato muy difícil, y la verdad que lo viví de una manera única”, confesó Trezeguet.

El delantero indicó que afortunadamente River pudo recuperar su grandeza durante el ciclo del entrenador Marcelo Gallardo.

“Es evidente que lo que hizo Gallardo es puro mérito de él junto a su cuerpo técnico. Yo creo que la mayor virtud de los grandes entrenadores es tener siempre un staff técnico de un cierto valor. River hoy en día volvió a ser esa máquina importante a nivel mundial”, elogió David Trezeguet.l