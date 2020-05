“Si la curva no disminuye, la competencia no se podrá realizar”

23/05/2020 - 23:44 Deportivo

Diego Grippo, director del departamento médico de la AdC y la CABB, explicó que si la curva de contagio por coronavirus no se aplana o disminuye, la temporada 2019/20 de la Liga Nacional no se podrá reanudar.

“Cada vez vamos a tener que estar más preparados para una circunstancia de entrenamiento y en la medida que la curva no se aplane o disminuya y empiece a bajar, la competencia no se va a poder realizar. Si la situación se modifica, ya tenemos la guía preparada”, comentó el facultativo a UCU Radio.

Grippo habló sobre la guía que se presentará para seguir un protocolo de prevención, dependiendo de cada situación particular, para tratar de reducir el contagio al mínimo posible frente a un eventual regreso de la actividad.

“Más que un protocolo va a ser una guía, para que después cada uno la siga de acuerdo con sus particularidades. La guía tiene su introducción de lo qué es el virus, la posibilidad de la vuelta a los entrenamientos, de competencia y cómo sería el escenario de regreso. La idea es que haya una guía lista para saber cómo proceder con la pandemia, tratando de evitar el contagio y reducirlo al mínimo posible sabiendo que la probabilidad que sea cero, es imposible”, explicó.

Consultado acerca de cuáles fueron los parámetros para la elaboración de la mencionada guía, comentó: “Se hizo en función del relevamiento de protocolos de diferentes deportes que ya los tienen, tomando sugerencias de Fiba y federaciones de otros países con realidades distintas, por lo cual se requiere una adaptación a nuestra situación”.

Criterios

Luego, profundizó en el tema. “Apliqué dos criterios en la guía. Uno lo saque de Fiba, en el que decía que se necesitaba entre 3 y 6 semanas para entrenar, como también lo dijeron muchos profesores, para poder volver a la actividad, y otra versión que dice que mínimamente vas a necesitar la mitad del tiempo que estuviste parado, en este caso y al día de hoy necesitarían 30 días”, señaló.

Grippo indicó además que la guía no contiene el aspecto sicológico, pero lo consideró clave. “No hay nada de psicología, pero es un punto muy importante porque a todos nos está pasando algo. No hay dudas de eso. No se puede estar bien en una situación de pandemia, algo en la cabeza de cada uno de nosotros pasa. Algún miedo va a quedar, ansiedad va a haber y en algún caso más grave puede haber algún indicio de depresión y me parece muy criterioso que los clubes tengan algo preparado para eso”, explicó.l