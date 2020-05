Bautista Pedemonte dijo que cumplió un sueño

23/05/2020 - 23:47 Deportivo

El head coach de Los Pumas, Mario Ledesma, dio a conocer una lista de 59 jugadores para comenzar a trabajar a partir del próximo lunes, a través de videollamadas, y la gran novedad fueron la inclusión, por primera vez, del tercera línea santiagueño Bautista Pedemonte.

No menos importante fueron el llamado de nuevo al equipo de Facundo Isa, y la confirmación de Tomás Lezana en la plantilla inicial.

EL LIBERAL dialogó con Los Pumas santiagueños, quienes no ocultaron su felicidad, y tanto Isa como Lezana, felicitaron a Pedemonte por su llegada al equipo. “La verdad que para mí estar en Los Pumas es un sueño cumplido. Es uno de los objetivos que tenía en mente. El poder compartirlo con mis padres aquí en la casa me llega de orgullo, y con mis hermanos a la distancia. De todas maneras me parce a mí que los sueños están hechos para cumplirse y sin lugar dudas esto es una parte del sueño. Ahora voy a seguir soñando y lo que quiero es representar a la Argentina en el máximo nivel y sobre todo debutar con la camiseta de Los Pumas. Con este llamado es un gran paso que he dado y es fruto de un gran proceso. Quiero seguir soñanado, y el final es jugar en Los Pumas, hacerlo realidad”, dijo.

Sobre poder compartir equipo con Isa y Lezana, Pedemonte indicó que lo llega de orgullo. “Compartir esto con mis referentes es algo que me motiva mucho, sobre todo sabiendo que a ellos lo veía jugar en la Primea de nuestro club”, contó.

Bautista admitió que tiene ganas de que todo empiece ahora, pero sabe que la salud es lo primordial. “Vamos a estar preparados desde nuestras casas para recibir el llamado y poder volver a las cancha”, dijo.

Facundo Isa

Por su parte, Facundo Isa desde Francia le dijo a EL LIBERAL que lo puso feliz el llamado a Los Pumas. “La verdad que me motiva mucho, para estar enfocado en un nuevo año. Se viene una preparación previa al Torneo del Top 14 de Francia y ahora a enfocarme en Los Pumas. Saber que me tienen en cuenta es muy positivo para mi y quiero redoblar la apuesta”, indicó.

Sobre Pedemonte, “Fadu” dijo que lo puso contento saber que está en la lista porque entiende que tiene mucho para dar. “Sería un sueño increíble poder jugar junto a él y a “Tomi” en Los Pumas. Me alegra mucho el trabajo enorme que están haciendo los chicos”, aseveró.

Tomás Lezana se mostró feliz con el llamado de “Bauti” a Los Pumas. “Creo que Bautista tiene muchas condiciones para pelear por un lugar en Los Pumas. Le deseó lo mejor”. Lezana se mostró un tanto fastidiado por el parate del rugby auque se conforma con que al menos haya una competencia en el año. La situación mundial es grave y el panorama está difícil. Pero seguiremos trabajando duro en casa para estar listos para el regreso”, concluyó. l