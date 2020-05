Una pampeana que sintió el llamado del “Cristo Forastero”

24/05/2020 - 00:11 Santiago

Así como muchos fieles devotos adjudican a la intercesión del Señor de Mailín por haber recibido alguna gracia (la respuesta positiva a un pedido), hay quienes merced a su presencia han dado un vuelvo a su vida.

Este es el caso de María Esther Tamborini, oriunda de La Pampa, hoy radicada en la provincia de Buenos Aires, quien conoció por casualidad al “Cristo Forastero” y desde entonces es su fiel servidora.

Su testimonio es tocante, porque según cuenta, teniendo a una nieta de 3 años internada con un severo cuadro de salud, se “encontró” con un recorte periodístico que invitaba a una jornada de adoración ese día en Bahía Blanca, que sería dirigido por el padre Rolando Tenti, entonces rector del santuario de Mailín.

“No sé por qué ni a qué entré a un quiosco lindero al hospital, no buscaba nada, pero hoy puedo decir que ese día encontré todo. Allí colgado de un revistero un periódico (conservo el trozo) y precisamente en un rincón de su portada con letras en negrita se leía ‘Jornadas de evangelización’, un número teléfono, una dirección y el nombre de un sacerdote santiagueño Rolando Tenti”, cuenta.

Confesó que haber ido a esa misa de sanación marcó “un antes y un después en si vida”.

Agradece al padre Tenti porque después visitó varias veces a su nieta en el hospital, rezó por ella y le regaló una réplica de la cruz.

Su nieta lamentablemente no sobrevivió a la enfermedad. Luego también perdió a un hijo y vivió momentos dramáticos con el nacimiento de otra nietita. Asegura que siempre estuvo junto a Mailín, y que pese a sus pérdidas, entendió que su lugar estaba junto a los servidores del “Cristo peregrino”.

“Da mucha pena ver al pueblo en estas condiciones”

Villa Mailín vivió días insólitos, nunca pensados, mientras se acercaba la fiesta central en honor al Señor de los Milagros. Cada año, desde una semana antes comenzaba la llegada de los comerciantes y de algunos devotos, y hasta el viernes ya se contaban de a miles los visitantes.

Hoy todo es desolación. Tristeza en la gente que no sólo extraña en bullicio de estos días, sino que también vive en la incertidumbre por no saber cómo seguirán sus vidas, ya que en esta fiesta, la mayoría de los pobladores trabajaba para conseguir los recursos que le ayudarían a pasar gran parte del año.

“Hay una gran tristeza entre la gente, no sólo porque ve la desolación del pueblo, sino porque no podrá conseguir los recursos que representan una gran ayuda a la economía del lugar. El vienes ya teníamos casi 100.000 personas que consumían lo que ofrecían los pobladores, tanto en insumos como en servicios. Hoy no tendrán ese ingreso”, comentó Guillermo Gattas, ex comisionado municipal nacido en Villa Mailín.

Aunque asegura que “esta medida es necesaria y beneficiosa para todos”, lamenta la situación de la mayoría de los pobladores. l