Nicolás Roger: “Estar en los Juegos con `Bauti´ Pedemonte fue lo mejor de mi vida”

24/05/2020 - 01:05 Deportivo

Por Daniel Vera/facebook.com.daniel.vera

Si hay algo que la magia del deporte hace posible, es que genera muchas veces relaciones que son especiales por diferentes motivos. Puede ser por la afinidad misma con la otra persona o bien por un camino que vienen recorriendo juntos y que se mantiene con el paso de los años.

Para Nicolás Roger es algo que se presenta así. El jugador que se formó en el Santiago Lawn Tennis Club tiene una historia muy particular y que representa mucho para su carrera como deportista y para todos los desafíos que se pueden venir más adelante.

“Creo que esta anécdota vale la pena contarla porque es un regalo que me dio la vida. A los 14 años, con Bauti Pedemonte (hoy flamante jugador de Los Pumas), decidimos tomar un camino para tratar de llegar lo más lejos que podamos con el deporte que amamos”, comentó “Nico”.

Así la vida los puso frente a los dos y con un mismo objetivo: luchar contra viento y marea para estar en el lugar más alto de sus carreras como deportistas y amigos.

“A los 14 años empezamos con un gimnasio en mi casa. Era muy chiquito, pero para nosotros era suficiente para empezar. Mi papá que es preparador físico nos daba rutina y todo lo que había que hacer. Allí comenzó nuestro viaje”.

El destino quiso que también compartieran equipo en el Santiago Lawn Tennis Club y siempre en la mismas divisiones.

“Al tener los mismos objetivos y al estar tanto tiempo juntos, nos hicimos mejores amigos. Vivíamos y pasábamos mucho tiempo juntos. Entrenábamos y jugábamos juntos. A medida que pasaban los años, sentíamos que nos íbamos acercando a lo que nosotros queríamos”.

Tanta era la amistad, el compañerismo y las ganas de seguir luchando por la misma causa que cada vez que iban al Santiago Lawn Tennis Club se entrenaban de una manera muy especial.

“Al club íbamos solos y cuando entrenábamos, yo lo ayudaba a patear y él después hacía lo mismo”.

El premio al final fue la primera concentracción con el seleccionado argentino juvenil.

“Nosotros no caíamos. Fue pasando el tiempo y después de muchas concentracciones, y sin entender que todo esto lo estábamos haciendo juntos, un día dieron la lista para los Juegos Olímpicos de la Juventud y seguíamos sin caer de todo lo que nos estaba pasando”.

Llegó el debut soñado en los Juegos y en Nicolás había algo que no sabía cómo como explicarlo.

“Un día antes de jugar con Samoa no podía dormir por los nervios y cuando miro para abajo estaba Bauti en la misma pieza. Ahí nos pusimos a recordar todos los momentos que pasamos para estar en los Juegos. Encima después salimos campeones. Al torneo lo teníamos como un sueño y era el que nos impulsaba a levantarnos todos los días para entrenar”.

La historia terminó con los dos juntos festejando la medalla de oro de los Juegos Olímpicos y prácticamente cerrando un capítulo que será muy difícil de olvidar.

“Pero no todo terminó ahí. Llegó el momento de la lista para el Mundial 2019 y también quedamos los dos. Allí se repitió la historia. Entrar para el primer partido antes Gales y abrazarnos en el momento del himno es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida”, finalizó.

FICHA PERSONAL DE UN RUGBIER MUY TALENTOSO

Nombre completo: Nicolás Roger.

Edad: 20 años.

Fecha de nacimiento: 11/01/2000

Estado civil: soltero.

Nombre de los padres: Alfonso y Karina.

Nombre de los hermanos: Martín y Morena.

Estudios: Administración de empresas.

Un sueño: “Jugar en Los Pumas”.l