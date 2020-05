Actor admitió que es pesimista sobre el futuro

24/05/2020 - 20:32 Pura Vida

Camaleónico, expresivo y empático, Diego Velázquez se encuentra con el estreno casi simultáneo de “El maestro” y la próxima aparición de “Camping”, ambas por Cine.ar, y si bien es uno de los actores con más trabajo de los últimos años, reconoció que es pesimista en cuento al futuro de la actividad, tras la pandemia.

“Me cuesta mucho concentrarme y no engancharme con pensamientos negativos en relación al futuro, y particularmente de nuestra actividad. El nivel de incertidumbre es muy grande”, dijo a Télam.

Para el mes que viene, dependiendo de los acuerdos de exhibición, compartirá pantalla con Natalia Oreiro en “Reinas salvajes”, mientras que, pandemia mediante, también se lo podrá ver en la piel de Tomás Eloy Martínez en “Santa Evita”, miniserie producida por Disney.

“Creo que la situación es critica en nuestro sector. Que deja en evidencia la precariedad en la que trabajamos los hacedores de la cultura. Hay que ocuparse más que del cine y del teatro, de los que lo hacen, de sus trabajadores. De las pequeñas salas, los docentes, de los rubros técnicos y de todo aquel que si no trabaja no cobra”, sostuvo.

En “Camping”, ópera prima de Luciana Bilotti que llegará a Cine.ar esta semana, Velázquez interpreta a Marcos, un marido y padre que sufre una crisis con su pareja y que, sin quererlo, se lo transmite a su hija.

¿Cuánto pesa en un adulto, teniendo en cuenta a Marcos, la vida de familia?

En el caso de Marcos, lo agarramos en un momento particular, donde lo que le pesa tiene que ver más con todo lo que esta fuera de campo, lo que no se cuenta, lo que intuimos, esos llamados que atiende, más que su familia. Su familia son su hija y su esposa, y con cada una tiene un vinculo particular. Creo que con su pareja está viviendo un momento de crisis que repercute en su hija. La crisis que atraviesan los pone un poco descuidados.l