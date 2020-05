Freddy Villarreal reveló que “habló” con la muerte

24/05/2020 - 20:42 Pura Vida

Cuando se escucha el nombre de Freddy Villarreal, casi siempre se lo relaciona con el humor, desde que explotó en el viejo VideoMatch, junto a Marcelo Tinelli, a una troupe de colegas dedicados a hacer reír.

Pero hace dos años la vida se puso seria con él, y el también. Y lo confesó este fin de semana cuando estuvo en el programa “PH: Podemos hablar”, que conduce Andy Kusnetzoff y se ve en Santiago del Estero por la pantalla de Canal 7. Allí, confesó que “habló con la muerte”, y “luchó” para seguir con vida.

“Me dijeron que me tenían que operar por un posible tumor en los intestinos. Era un pólipo muy grande y terminé en terapia intensiva un mes”, empezó diciendo. Aunque luego, Freddy fue mucho más a fondo y contó cómo fue su diálogo cara a cara con la muerte: “Me vino a buscar la parca y hablamos rápidamente. Me estaba muriendo. Era una operación en la que me sacaron parte del intestino y se complicó. Estuve luchándola más que nada por la infección”, dijo.

Y siguió: “Hablé mano a mano con la muerte de verdad. Le dije que no tenía tiempo, que no había terminado las cosas que tenía que hacer y que me espere un poco más porque no había terminado mi tarea. Lo dije con mucha convicción, para mí se enojó y se fue. Hasta no sé si se asustó. Le dije que se confundió, que no era mi momento, que se fije bien en su lista porque yo no debía ser. Me negué y la luché”, intentó ponerle humor.

La experiencia fue hace dos años y según remarcó no muchos conocen lo que le sucedió. l