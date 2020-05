El Gobierno prepara su oferta, más cerca de postura de acreedores

24/05/2020 - 22:26 Santiago

Durante el fin de semana continuaron las reuniones virtuales entre Gobierno y acreedores externos, luego de que el país entrara en default técnico el martes, al no pagar vencimientos de intereses por u$s 500 millones.

Según indicó el portal BAE Negocios, el Gobierno busca un punto de conciliación entre las pretensiones de los bonistas y el marco de sustentabilidad oficial que derive en la nueva versión de la oferta de canje que presentará en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en los próximos días.

El Ministerio de Economía recibió tres contraofertas y el sábado, post default técnico o selectivo, “acercó el sábado a las videoconferencias un planteo que elevaba u$s 5 el valor de recupero propuesto hasta los u$s 45 descontado a una tasa del 10%, según fuentes del mercado al tanto de las conversaciones. Blackrock, que la semana pasada les propuso a sus aliados del Grupo Ad Hoc ceder algunos de sus reclamos, bajó u$s 6 hasta los u$s 53”, indicó el portal económico.

Añade que hay elementos que generan optimismo de cara a un posible acuerdo: la suba del 4% de los bonos en dólares en las últimas cinco ruedas y la disposición de los principales grupos de acreedores a no acudir de inmediato a los tribunales de Nueva York a pesar del ingreso formal en default.

Entre los principales grupos de acreedores, proponen distintas alternativas para un acuerdo como un nuevo cupón PBI, como en la última reestructuración, que aumente los intereses si se acelera el crecimiento económico.

O bien, el grupo que encabeza el fondo Monarch sumó una exigencia alternativa: que el Gobierno se comprometa a someterse a las revisiones periódicas de las cuentas públicas por parte del FMI en el marco del artículo 4 del Convenio Constitutivo del organismo. Revisiones que Guzmán ya le solicitó a la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, en el encuentro que mantuvieron en Riad durante una reunión del G20 en febrero.l